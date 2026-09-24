Десятки животных сгорели вместе с сараем рядом с Карелией

В огне погибли курицы, кролики, поросята и телята

Фото сгенерировано Алиса AI

Страшный пожар произошел в одной из деревень Ленобласти. Никого из животных не спасли во время происшествия – домашние животные погибли.

Пожар случился сегодня, 24 сентября, в деревне Губаницы – на одной из улиц загорелся сарай. Вызвали огнеборцев. Однако живность спасти не удалось.

В результате пожара одноэтажный сарай размерами 8х8 метров полностью сгорел вместе с животными.

В огне погибли около 100 куриц, 40 кроликов, 5 поросят и 2 теленка, сообщили местные пожарные.

Причины пожара уточняются.