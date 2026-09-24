Пролежавший больше века в земле клад нашли в российском городе

В Красноярске нашли клад с дореволюционными монетами

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68 дореволюционных монет номиналом от одной до трех копеек нашли археологи во время раскопок на месте старой усадьбы конца XIX века в Красноярске. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Большинство монет отчеканены во время правления Николая II, с 1909 по 1916 год. Одна, 1891 года, относится к правлению Александра III.

Предположительно, монеты находились в тонкой металлической коробке, от нее остались лишь несколько фрагментов.

Клад мог быть детским сбережением, так как его общая сумма без самой старой монеты составляет 1 рубль и 1 копейку, что для взрослого человека в начале XX века было слишком скромными финансами.

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