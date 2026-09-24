Транспорт в Петрозаводске: горожане опаздывают на работу

На остановках общественного транспорта в утренние часы идёт «битва» за автобусы и троллейбусы

фото: Сергей Лебедев

Можно полчаса ждать троллейбуса на остановке и не влезть в него, остаться ждать следующего - такую мрачную картину описали петрозаводчане, обратившись в нашу редакцию. Около двадцати человек не попали утром в троллейбус №5, следующего с Кукковки на Первомайский проспект. Наша съемочная группа вышла на остановку на Мерецкова, около Лобановского моста, и убедилась, что многие горожане опаздывают на работу из-за плохой организации общественного транспорта.

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Получасовые интервалы между троллейбусами в утренние часы - это слишком много, жалуются петрозаводчане. Троллейбусы идут с Кукковки переполненные. Какие варианты, если ты не втиснулся в салон? Вызывать такси или идти пешком.

Впрочем, такая проблема не только с троллейбусом №5. Горожанка пригласила нашу съемочную группу утром приехать на Древлянку и снять, как люди мучаются, пытаясь вовремя попасть на работу.

Обращаем внимание городских властей: с этим явно нужно что-то делать.