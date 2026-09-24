В онкодиспансере Карелии используют высокотехнологичное оборудование

Работу новой аппаратуры оценил председатель профильного Комитета Заксобрания Алексей Хейфец

Фото: ЗС РК

Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии Алексей Хейфец побывал в Республиканском онкологическом диспансере и оценил оснащение отделения ультразвуковой диагностики. Оборудование - в том числе аппарат УЗИ, мобильный рентгенохирургический комплекс и другие современные приборы - поступило в медучреждение в рамках нацпроекта.

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Как рассказал заведующий отделением Дмитрий Захаров, техника позволяет применять щадящие методы работы с пациентами. Так, под контролем УЗИ проводят все необходимые виды биопсий: это помогает точно определить характер опухоли, её размеры и подобрать оптимальную тактику лечения. Мобильный рентгенохирургический аппарат даёт возможность выполнять малоинвазивные манипуляции, сводя к минимуму риск повреждения сосудов и нервов.

Специальный микроскоп во время проведения пункции помогает сразу же оценить качество взятого материала. Также в арсенале медиков — аппарат для термического воздействия на поражённые ткани: с помощью тока высокой частоты ткани нагревают, и опухоль «выжигается» за 6–15 минут при температуре 100–120 градусов.

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Мы проводим эти манипуляции при небольших опухолях почки, что позволяет избегать операций. Особенно это актуально для пациентов с тяжелой сопутствующей патологией или тех, у кого почка единственная,

– пояснил Дмитрий Захаров.



По словам Алексея Хейфеца, благодаря новому оборудованию пациентам стало значительно легче переносить оперативные вмешательства.

Парламентарий также обратил внимание на то, что современные методики - и диагностические, и лечебные - объединяются в единый цифровой контур: снимки и данные, полученные на аппаратах, сохраняются и могут использоваться для телемедицинских консультаций или повторного анализа.

Работа на этом не останавливается, и я с удовлетворением могу констатировать, что есть план и на будущий год, и последующие годы,

– сказал Алексей Хейфец.



Депутат также подчеркнул, что, кроме технического обновления, в диспансере укрепляют и кадровый потенциал: сюда приходят молодые специалисты, которые искренне увлечены делом и готовы развиваться в профессии.