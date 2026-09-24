Россиян призвали не заправлять постель сразу после сна

Врач предупредила о пылевых клещах, живущих в любой постели

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Терапевт Алина Литвинова призвала россиян отказаться от привычки заправлять постель сразу после пробуждения. Она рекомендует делать это лишь через 20-30 минут, слова специалиста приводятся в ее Telegram-канале.

Как отметила медик, в каждой кровати живут пылевые клещи. Сами они безвредны для человека, но продукты их жизнедеятельности могут провоцировать развитие бронхиальной астмы, атопического дерматита, аллергического ринита.

Литвинова добавила, что, если заправить постель сразу же, то для размножения клещей создадутся идеальные условия. Если же оставить кровать неубранной, то микроорганизмы попадут под воздействие губительного для них ультрафиолета и прохлады, которая не даст им комфортно размножаться.

Специалист также подчеркнула, что ночью любой человек потеет, поэтому утром следует дать постели просохнуть.

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