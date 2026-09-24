Эксперт рассказала об оптимальном времени для тренировок

Интенсивные тренировки вечером отодвигают засыпание

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О пользе физических упражнений известно давно. Но немногие знают, что интенсивные тренировки вечером отодвигают засыпание. О том, когда их следует проводить, чтобы не навредить организму и не мучиться бессонницей, рассказала RT невролог-сомнолог Елена Царёва.

Эксперт отметила, что если необходимо заснуть в определенное время, то тренировку следует проводить в первой половине дня или до пяти часов вечера. В этом случае организм успеет отрегулировать температуру, пульс и давление.

Царёва уточнила, что низкоинтенсивная физическая нагрузка (например, прогулка) снижает уровень гормонов стресса и способствует засыпанию.