Пенсионерка годами выдавала себя за молодого врача в Китае

65-летняя женщина пять лет притворялась 29-летним врачом с помощью ИИ

Фото создано с помощью Алиса AI

Неожиданное «омоложение» произошло с 65-летней женщиной, работающей уборщицей в больнице в Китае. Благодаря искусственному интеллекту она стала 29-летним врачом. Благодаря такому преображению ей за пять лет удалось выманить у мужчины 25 тысяч долларов, пишет «Газета.ру» со ссылкой на South China Morning Post.

Злоумышленница, которая ранее отсидела в тюрьме срок за мошенничество, убедила собеседника в том, что может помочь в получении контрактов на строительные работы.

За многие годы «врач» и мужчина так и не встретились, при том что он перевел ей деньги, которые, как позже выяснилось, пенсионерка потратила на косметические услуги и одежду.