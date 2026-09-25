В субботу запретят проезд по автодороге «Подъезд к ст. Орзега»

В Карелии пройдет традиционный забег «Орзега – Петрозаводск»

Фото сгенерировано Алиса AI

О временном ограничении движения предупредили в паблике Минтранса Карелии.

В субботу, 26 сентября, запретят проезд автомобилей по автодороге «Подъезд к ст. Орзега». На том участке состоится памятное мероприятие в честь сотрудников НКВД Карело-Финской Советской Социалистической Республики, погибших в боях за станцию Орзега в сентябре 1941 года.

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Проезд автомобилей будет запрещен с 10:30 до 13:00, так как пройдет легкоатлетический пробег «Орзега – Петрозаводск».

Объезд возможен только по лесным дорогам через полигон ТБО или станцию Деревянка, предупредили водителей.

Автомобилистов попросили в этот день заранее планировать поездки.

Ранее к участию в мероприятии пригласили всех любителей бега. Свои силы можно будет проверить на дистанциях 5, 8 и 16 км. Ограничений по возрасту нет.