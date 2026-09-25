Лариса Подсадник переходит из Правительства Карелии в Заксобрание

Вице-премьер по социальным вопросам подвела итоги работы на своем посту

Фото: страница Ларисы Подсадник (ВК)

Спустя девять лет работы в исполнительных органах власти вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник меняет статус, чтобы продолжить работу в качестве депутата Заксобрания республики. В парламенте она будет представлять интересы жителей Костомукши и Калевалы.

В своем прощальном обращении Подсадник поблагодарила главу Карелии Артура Парфенчикова за доверие. Она подчеркнула, что в работе в парламенте намерена опираться на народную программу «Единой России» и наказы избирателей.

Вице-премьер выделила ключевые достижения в социальной сфере, ставшие возможными в том числе благодаря реализации национальных проектов.

За девять лет дошкольное образование в Карелии стало доступным для детей всех возрастов: построили 17 детских садов почти на три тысячи мест, завершается строительство еще одного детсада на 150 мест в Сортавале. Инфраструктура школьного образования пополнилась пятью новыми школами в Петрозаводске, Кеми, Медвежьегорске, Суоярви и Деревянке. В общей сложности они рассчитаны более чем на четыре тысячи учеников. Кроме того, в регионе созданы 129 центров «Точка роста», пять «Кванториумов» и два IT-куба, а современную технику получили 199 школ и колледжей. Сегодня продолжается капремонт школ, детсадов и учреждений среднего профессионального образования.

Большое внимание уделяли развитию спорта и формированию здорового образа жизни. В Медвежьегорске, Костомукше и Петрозаводске появились ФОКи. В районах республики появились «умные» спортивные площадки, площадки ГТО и футбольные поля. Также ввели в строй легкоатлетический манеж Петрозаводского госуниверситета и лыжный комплекс в Костомукше.

В республике выстроена целостная система поддержки семей – от планирования ребенка до его совершеннолетия. Регулярные меры помощи получают более 24 тысяч семей, расширены возможности регионального маткапитала, введены выплаты мамам-студенткам. Важным шагом стало решение жилищного вопроса для сирот: с 2022 года квартиры получили 466 человек. Также продолжается модернизация учреждений соцзащиты, в том числе завершается строительство современного дома-интерната в Костомукше.

В сфере культуры знаковым событием стало включение петроглифов Онежского озера и Белого моря в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в регионе открылись 16 модельных библиотек, Центр культурного развития в Костомукше, а фестиваль Ruskeala Symphony стал одним из главных культурных брендов Северо-Запада.

В Карелии созданы новые возможности для молодежи и добровольчества. В Петрозаводске появился современный Дом молодежи, развивается сеть молодежных и волонтерских объединений в районах.

За словами "социальная сфера" всегда стоят люди. Дети, которым нужны хорошие условия для учёбы и развития. Семьи, которым важна своевременная поддержка. Старшее поколение, которому необходимы внимание и забота. Именно ради них мы работали – и будем работать дальше,

– подчеркнула Лариса Подсадник.

На первой сессии нового созыва Заксобрания она намерена выстроить взаимодействие с Правительством Карелии, муниципалитетами и общественниками. Главная цель, по словам депутата, остается прежней – благополучие жителей Карелии и защита их интересов.