Мужчина погиб при налете БПЛА в 1500 километрах от границы с Украиной

Массированной атаке беспилотников подвергся Пермский край

Фото "Петрозаводск говорит"

Пермский край 25 сентября подвергся массированной атаке беспилотников. Над регионом было сбито 39 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По данным чиновника, от осколочных ранений погиб мужчина. Пострадал промышленный объект, последствия прилета ликвидируют спасатели. По предварительной информации, воздух загрязнен не был, за его качеством следят специалисты.

Отметим, что Пермский край находится в 1500 километрах от границы с Украиной.

Ранее сообщалось о том, что мужчина погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области.