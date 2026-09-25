Директор «Карелфарма» уволен как утративший доверие

Вскрылись нарушения при заключении контрактов на поставку лекарств

Фото: Петрозаводск говорит

Прокуратура проверила, как соблюдается антикоррупционное законодательство при обеспечении населения Карелии лекарственными препаратами.



Надзорный орган выявил нарушения закона при заключении 14 контрактов на поставку лекарств на общую сумму свыше 63 млн рублей.

Было установило, что директор предприятия «Карелфарм» в нарушение требований законодательства не принял меры для урегулирования возникшего конфликта интересов со своей супругой, являющейся представителем поставщика, сообщили в пресс-службе ведомства.



Прокуратура внесла министру здравоохранения Карелии представление. После этого руководитель предприятия «Карелфарм» был уволен в связи с утратой доверия.

Ранее портал «Петрозаводск говорит» поднимал вопрос о том, что Минздрав накопил серьезные объемы просроченных препаратов, при этом льготники обивали пороги поликлиник и «Карелфарма», надеясь получить гарантированную государством лекарственную поддержку.