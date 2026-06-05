Пока льготники ждут лекарств, те «гниют» на складе

Прокуратура Карелии выявила просроченные препараты, не дошедшие по пациентов

Фото: Антонина Кябелева

Жителям Карелии, имеющим право на льготные лекарственные препараты, не нужно объяснять, как порой трудно добиться их получения. В Минздраве Карелии дефицит препаратов для льготников традиционно объясняют нехваткой финансирования, проблемами с поставщиками, длительными сроками оформления и реализации контрактов. Все это так. Но есть и другая, шокирующая сторона, связанная с обеспечением льготников бесплатными препаратами.

Бывшему руководителю Ресурсного центра при Минздраве РК Сергею Романову стало известно о существовании больших объемов просроченных лекарственных препаратов, предназначавшихся для льготных категорий населения. Больше года назад он официально обратился в республиканскую прокуратуру, изложив подробности сложившейся ситуации.

По его словам, совокупная цена скопившихся просроченных препаратов составляет от 15 до 20 миллионов рублей. Срок годности многих лекарств истек еще до 2022 года.

Как рассказал Романов, остатки лекарственных препаратов хранились на складе ГУП РК «Карелфарм». По его словам, осенью 2024 года из Минздрава РК в Карелфарм пришло указание переместить часть просроченных препаратов в Центр паллиативной медицинской помощи. Как утверждает Сергей Романов, был официально оформлен приказ о перемещении препаратов из Карелфарма в Центр паллиативной медицинской помощи.

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С точки зрения здравого смысла, сложно объяснить, зачем «просрочку» экстренно решили перевезти в медицинское учреждение, далекое от задач хранения и распределения препаратов. По мнению моего собеседника, единственное объяснение, которое приходит на ум, - это желание подальше спровадить просроченные препараты от возможной проверки.

Теоретически просроченные лекарственные препараты, как и просроченные продукты питания, следует утилизировать. Это, конечно, понимают и в карельском Минздраве. Во всяком случае, как удалось выяснить Романову, из министерства в Карелфарм приходили указания избавиться от просроченных медикаментов. Но их нельзя выбросить как обычный бытовой мусор. Необходимо искать организацию, имеющую соответствующую лицензию, заключать контракт, платить деньги.

В Карелфарме от выполнения подобной затратной задачи отказались под тем предлогом, что товар был закуплен ГКУ «ЦБЗ» (Центр бухгалтерского учета и закупок), а значит, пусть владелец и раскошеливается. Но и в ГКУ «ЦБЗ» не было предусмотрено средств на подобные цели. В общем, просроченные лекарства до поры до времени хранились в Карелфарме.

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С неэффективным использованием медицинских препаратов столкнулись и в Ресурсном центре при Минздраве РК. На складе в Спасской Губе, рассказал Сергей Романов, находились антидоты, срок годности которых приближался к концу. Сотрудники центра предупредили министра здравоохранения РК Михаила Охлопкова о том, что скоро антидоты нельзя будет использовать. Их общая стоимость составляла около 900 тысяч рублей. Но никакой реакции не последовало. Срок годности антидотов истек при молчаливом согласии руководителя министерства.

После обращения Романова в прокуратуру республики там сообщили, что прокуратура Петрозаводска провела проверку по указанным фактам.

«…Сведения о хранении лекарственных препаратов с истекшим сроком годности по итогам проверки нашли свое подтверждение, прокуратурой города Петрозаводска информация о возможных злоупотреблениях со стороны должностных лиц направлена в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия»,

- сказано в ответе из республиканской прокуратуры.

Также прокуратура проинформировала, что в Минздрав РК внесено соответствующее представление. Ответ датирован июлем 2025 года. На этом все, похоже, и успокоились. Во всяком случае, никаких оргвыводов, кажется, никто не сделал. Как минимум нам об этом не известно.

Задумаемся над вопросом, который первым делом приходит в голову, когда сталкиваешься с подобными «странностями» в работе Минздрава. Как ухитрились в ведомстве накопить серьезные объемы просроченных препаратов, когда льготники обивают пороги поликлиник и Карелфарма, надеясь получить гарантированную государством лекарственную поддержку? Вам, конечно, могут рассказать о том, что пожилые пациенты со сложными диагнозами имеют неосторожность уходить в мир иной и точно предугадать, сколько и каких препаратов потребуется гражданам, невозможно. Но ведь лекарственные препараты имеют срок годности от 2 до 5 лет. Это же не скоропортящиеся фрукты, когда несколько недель задержки с поставками могут обернуться утратой значительной части товара. Неужели в течение года нельзя перебросить лекарственные препараты в ту поликлинику, больницу, район, где их катастрофически не хватает? Конечно, не только можно, но и нужно. И так обязаны делать должностные лица, если они владеют ситуацией. Но этого почему-то не происходит. Здесь мы переходим к версиям.

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Не исключено, что в карельском Минздраве учет и контроль за оборотом льготных препаратов находится на таком допотопном уровне, что в ведомстве просто не способны принимать оперативные решения. Если это так, то необходимы срочные меры по реанимированию этой постоянно дающей сбои системы. В противном случае миллионы бюджетных средств, направленные на медицинскую помощь гражданам, оборачиваются мусором, на утилизацию которого еще и дополнительные средства нужно истратить. Опять же из бюджета.

Другая версия связана с тем, что, возможно, существуют какие-то «свои» поставщики, у которых закупаются такие объемы определенных препаратов, которые республике не нужны. Но очень нужны группе «заинтересованных лиц». Но это предположение должны проверять правоохранительные органы. А там пока только убедились в существовании просроченных препаратов.

История с просроченными лекарственными препаратами — это только небольшой штрих к реальной картине управленческой безграмотности, захватывающей министерские кабинеты. Вместо того чтобы перевозить просроченные препараты из одного учреждения в другое, давно надо было бы провести служебную проверку и наказать виновных. Если бы речь шла не о помощи больным людям, а, к примеру, о благоустройстве наших дворов, где клумбы за бюджетные средства засаживают увядающими цветами, можно было бы просто пожурить чиновников за головотяпство. Но мы говорим о лекарственных препаратах для самой незащищенной группы населения. Дорогостоящие лекарства для людей с ограниченными возможностями — это вопрос продления их жизни. На фоне дефицита и самих препаратов, и бюджетных средств, выделяемых на их приобретение, столь вольное отношение к распределению лекарств выглядит как преступная халатность. Я уверена, что без кардинальной смены подходов к учету, логистике и личной ответственности чиновников за принимаемые или не принимаемые вовремя решения система обеспечения льготными лекарствами останется «черной дырой» для бюджета. Пока именно так и происходит.