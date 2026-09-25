Жителя Карелии вернули в тюрьму после нарушения условий УДО

В Беломорске состоялся суд над вышедшим по УДО мужчиной

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Мужчину, ранее приговоренного Беломорским районным судом к двум годам «строгача», выпустили по УДО, но возможность проводить время на свободе, а не за решеткой, он упустил.

Установлено, что во время УДО осужденный неоднократно нарушал возложенные на него судом обязанности: трижды без уважительных причин не приходил «на отметку» в инспекцию, дважды менял место жительства, не уведомив. Письменные предупреждения о том, что он играет с огнем, не возымели действия на мужчину, он продолжал игнорировать установленные правила.

Кроме того, мужчина появился в общественном месте пьяным, за что был привлечен к административной ответственности.

Суд счел такое поведение осужденного как злостное уклонение от исполнения обязанностей и направил его отбывать оставшуюся часть наказания в исправительную колонию строгого режима.

Мужчину взяли под стражу в зале суда, но он все еще может обжаловать приговор, так как решение суда не вступило в силу, уточнили в паблике Беломорского районного суда.