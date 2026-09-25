Условия льготной ипотеки обновили

В четверг, 24 сентября, Минфин РФ представил государственную программу «Семейная ипотека» в новой редакции

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Эксперты рынка из ВТБ отметили, что обновление семейной ипотеки закрепляет ее адресный характер. Максимально выгодные условия теперь направлены на многодетные семьи. Не менее важное обновление, которое отмечают эксперты, – это расширение лимитов, что актуально для текущего рынка новостроек, особенно в мегаполисах.

В рамках новой программы сохраняется единая льготная ставка 6% на ИЖС. Для многих семей с детьми именно собственный дом, а не квартира — наиболее комфортный формат жилья. Эта мера поддерживает не только покупателей, но и строительный сектор — один из локомотивов российской экономики.

В ВТБ подчеркнули, что подобные изменения ожидались рынком, и уровень продаж по семейной ипотеке в конце лета был меньше, чем зимой этого года. Ипотечный сегмент продолжит трек на переход в сторону рыночных программ, который в этом году уже закрепился. По оценке банка, рост выдачи ипотеки к прошлому году составит 16%.