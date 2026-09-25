Землетрясение случилось на главном российском курорте

У берегов Сочи в пятницу, 25 сентября, произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС по Краснодарскому краю.
По информации источника, магнитуда землетрясения составила 4,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр располагался в Черном море всего в 21 километре от Центрального района города-курорта.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось о том, что люди погибли при атаке на гуманитарный конвой из Омской области.