Землетрясение случилось на главном российском курорте

Подземные толчки зафиксированы у берегов Сочи

Фото "Петрозаводск говорит"

У берегов Сочи в пятницу, 25 сентября, произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС по Краснодарскому краю.

По информации источника, магнитуда землетрясения составила 4,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр располагался в Черном море всего в 21 километре от Центрального района города-курорта.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось о том, что люди погибли при атаке на гуманитарный конвой из Омской области.