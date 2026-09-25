Суд обязал «управляшку» возместить материальный ущерб из-за протечек

Костомукшанка через суд добилась справедливости за подтеки и пятна в квартире

Фото: паблик Костомукшского городского суда

Жительница Костомукши обратилась в суд с иском к управляющей компании, указав, что в квартире систематически происходили протечки из-за дефектов кровли и межпанельных швов. Проблемы начались в 2023 году и продолжались вплоть до 2026 года. За это время из-за длительного воздействия влаги в квартире появились пятна, подтеки, отслоились отделочные материалы, появились следы биопоражения. Экспертиза подтвердила причинно-следственную связь.

Ответчик уклонялся от устранения недостатков, аргументировав свою позицию тем, что в 2023–2024 годах были проведены локальные ремонты кровли и швов.

Суд указал, что компания не обеспечила должный контроль за качеством работ, выполненных подрядчиком, что привело к повторным протечкам.

По решению суда компанию обязали выплатить материальный ущерб в размере почти 307 тысяч рублей, неустойку в размере более 92 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и штраф в размере почти 173 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, уточнили в паблике Костомукшского городского суда.