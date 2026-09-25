Озвучено распределение мандатов по партиям в новой Госдуме

Шесть партий и самовыдвиженцы будут представлены в Думе девятого созыва

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Центральная избирательная комиссия России подвела итоги выборов в Государственную Думу девятого созыва. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, кто будет представлен в новом созыве нижней палаты парламента, данные приводит РИА Новости.

Так, «Единая Россия» получила 349 мандатов - 140 - по федеральному округу и 209 - по одномандатным избирательным округам. У КПРФ 37 мандатов (32+5). У ЛДПР 23 мандата (21+2). У «Новых людей» 19 мандатов - все по федеральному округу. У «Справедливой России» 17 мандатов (13+4). Один мандат получила партия «Родина». Также в Думу по одномандатным округам прошли четыре самовыдвиженца.

Напомним, выборы в Государственную Думу прошли 18-20 сентября. От Карелии депутатом нижней палаты парламента в очередной раз стала Валентина Пивненко из «Единой России».