Пенсионерка в роли внештатного коллектора угрожала петрозаводчанину

Женщина грозила сообщить по месту работы мужчины о его долге кредиторам

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Незнакомка в роли внештатного коллектора перешла границы разумного, требуя от петрозаводчанина выплатить задолженность, и тот за защитой обратился к приставам.

Мужчина рассказал, что задолжал микрокредитной организации, а незнакомая женщина угрожает сообщить его работодателю об этом.

Как сообщили в службе судебных приставов Карелии, незнакомка атаковала жителя Петрозаводска смс-сообщениями и звонками, требуя вернуть долг.

Специалисты установили факт просроченной задолженности у жителя карельской столицы, однако вернуть долг требовало лицо, не состоящее в трудовых отношениях с кредитором. Приставы нашли «внештатного коллектора» – им оказалась пожилая женщина.

Она не отрицала, что направляла сообщения должнику от имени кредитора, побуждая к возврату долга. Правда, не знала, как это должно быть по закону, и раскаялась в содеянном.

«Закон не допускает психологического давления на должника», – уточнили в службе судебных приставов.

Женщина же пугала мужчину негативными последствиями невыплаты задолженности. Угроза сообщить по месту работы о долге горожанина как раз и квалифицируется как оказание давления.

Приставы пресекли нарушение, а кредитную организацию и ее «внештатного коллектора» привлекли к административной ответственности. В итоге микрокредитную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, рьяно вытрясавшей долг пенсионерке вынесли предупреждение.