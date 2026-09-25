Молодая россиянка тяжело заболела Covid-19 на отдыхе

Российская туристка подхватила коронавирус в Таиланде

Фото "Петрозаводск говорит"

Российская туристка тяжело заболела Covid-19 на отдыхе в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 27-летняя женщина проводила отпуск на Пхукете. В один из дней у нее поднялась температура, появилась тяжесть в груди. Затем у туристки начались проблемы с дыханием, пропало обоняние. Это заставило ее пойти к врачу. Местные медики назначили женщине лечение и велели следить за уровнем кислорода в крови, в случае его снижения ей посоветовали обратиться в больницу.

Наша соотечественница заявила, что в отелях и магазинах многие сотрудники болеют Covid-19, но все равно выходят на работу.

Ранее сообщалось о том, что Вьетнам обошел Таиланд в топе направлений у российских туристов.