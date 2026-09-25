Грузоперевозчики оплатили ремонт более 743 км федеральных трасс

Прозрачность платежей трансформирует транспортную отрасль

Фото: Петрозаводск говорит

Система «Платон» превратилась в один из ключевых источников финансирования дорожной инфраструктуры страны. За счет взносов перевозчиков в Федеральный дорожный фонд поступило более 449 млрд рублей, из которых только в 2025 году было направлено свыше 66 млрд рублей на восстановление и модернизацию магистралей федерального значения.

Эти цифры отражают принципиально новый подход к финансированию дорожного хозяйства: вместо абстрактных налоговых отчислений система создает прямую связь между деятельностью перевозчиков и состоянием дорог, по которым они ездят. Грузовик, проехавший по федеральной трассе, буквально вносит вклад в ремонт этой же дороги.

Северо-Западный федеральный округ демонстрирует заметную динамику: в первом полугодии 2026 года сборы составили 5 млрд 406 млн рублей против 3 млрд 143 млн годом ранее – рост на 72%. Такой темп роста свидетельствует не только об интенсификации грузоперевозок в регионе, но и о повышении уровня добросовестности перевозчиков.

Санкт-Петербург остается финансовым центром округа, собрав в 2026 году 2 млрд 803 млн рублей, однако его доля в общем объеме постепенно снижается. Это говорит о развитии дорожного хозяйства в соседних регионах. Ленинградская область практически удвоила свой вклад — с 307 млн до 574 млн рублей. Вологодская, Калининградская и Псковская области показали рост на 88–99%. Даже Архангельская область более чем удвоила сборы, увеличив их с 97 млн до 202 млн рублей.

Республика Карелия получила особое внимание в рамках программы модернизации дорожной сети. Регион стал площадкой для реализации масштабных проектов восстановления критически важных магистралей.

Федеральная трасса Р-21 «Кола», связывающая Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск и норвежскую границу, является артерией, соединяющей три северных региона. В 2024 году на участке между 814-м и 830-м километрами в Беломорском районе был выполнен комплексный ремонт. Специалисты восстановили земляное полотно, устроили выравнивающий, нижний и верхний асфальтобетонные слои, обустроили обочины и отремонтировали 10 водопропускных труб. На 16-километровом отрезке установили дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесли разметку.

Соседний участок той же трассы (с 830-го по 849-й км) получил аналогичное внимание. Помимо восстановления дорожного полотна, здесь восстановили датчики температуры и состояния поверхности, что позволяет в реальном времени мониторить техническое состояние дороги.

Еще более значимым объектом стал участок федеральной трассы А-119 (Вологда – Медвежьегорск) между 559-м и 599-м километрами. На этом 40-километровом отрезке, ведущем к архитектурно-историческому комплексу «Кижи», обновлено покрытие и нанесена разметка. Помимо туристической значимости, эта дорога связывает два района республики — Медвежьегорский и Пудожский, играя ключевую роль в социально-экономическом развитии территории.

Система «Платон» стала не просто инструментом сбора платежей, но и мощной аналитической платформой. Данные о движении грузовиков позволяют Росавтодору оптимизировать распределение средств между регионами и участками дорог, требующими наиболее срочного вмешательства.

Примером такого аналитического подхода служит работа на кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга (А-118). За восемь месяцев текущего года средняя интенсивность движения на участке с 0-го по 38-й км составила 120 тыс. автомобилей в сутки. Эти данные позволили определить приоритетность работ и масштаб необходимого ремонта. В результате на участке в Приморском, Выборгском и Калининском районах выполнено устройство износоустойчивых слоев в обоих направлениях, что улучшило транспортную доступность близлежащих районов.

Аналитические возможности системы распространяются и на оценку эффективности работ. Мониторинг показывает не только объемы собранных средств, но и прямую корреляцию между платежами и качеством дорог. В 2025 году благодаря системе в Федеральный дорожный фонд поступило более 66 млрд рублей, что позволило ввести в эксплуатацию после ремонта более 743 км автомобильных дорог федерального значения в 33 регионах и отремонтировать более 1725 погонных метров искусственных сооружений.

Побочным эффектом системы стал рост культуры ответственности в транспортной отрасли: четыре года назад появился рейтинг «Надёжный перевозчик России». Лауреаты 2025 года – компании «Магнита», X5 Transport и «Деловых линий» – подтверждают, что прибыльность и добросовестность не противоречат друг другу, а прозрачные критерии способствуют честной конкуренции на рынке.

Те, кто первым внедрил электронный документооборот, кто честно платит налоги и сборы, получают признание и укрепляют свои позиции на рынке. В условиях экономической нестабильности такая поддержка добросовестных перевозчиков становится приоритетом, создавая здоровую конкурентную среду в отрасли.