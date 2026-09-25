Россиянин сказочно разбогател и залег на дно

Житель Воронежской области выиграл в лотерею более 57 миллионов рублей, но за призом пока не пришел

Фото "Петрозаводск говорит"

Неизвестный россиянин выиграл более 57 миллионов рублей в лотерею «Все или ничего». За деньгами победитель пока не пришел, сообщает РИА Новости.

По данным источника, счастливый билет был куплен в Воронежской области. На билет игрок потратил 700 рублей. При этом обладатель билета не угадал ни одного числа из 24 - за это и полагается главный приз.

Имя счастливчика пока не известно. Организаторы считают, что он может еще не знать о том, насколько ему повезло.

Ранее сообщалось о том, что учительница выиграла миллионы рублей благодаря вещему сну.