Пчеловоды Карелии получили поддержку по соцконтракту на развитие фермы

Семья Моложон занимается производством меда, садоводством и проводит экскурсии для туристов

Фото: Минсоцзащиты РК (ВК)

Жительница Прионежского района Карелии Татьяна Моложон вместе с мужем ведет семейный бизнес - производит мед, занимается садоводством и принимает туристов. В развитии дела помогает господдержка, пишет паблик Минсоцзащиты республики.

Хозяйство растет с 2023 года. Сейчас на пасеке - 50 пчелиных семей: здесь получают мед и организуют экскурсии для гостей.

В апреле 2026 года Татьяна Моложон пришла в отделение Центра соцработы Карелии по Петрозаводску и Прионежскому району. По соцконтракту ей одобрили 350 тысяч рублей на бизнес-план по развитию агротуристической пасеки.

Полученные 350 000 рублей стали дополнительной поддержкой для уже действующего семейного бизнеса. Средства мы направили на приобретение оборудования, необходимого для дальнейшего развития пасеки и фермы,

– рассказала Татьяна Моложон.

Затем она стала участницей регионального этапа всероссийского проекта «Мама-предприниматель». Пять дней вместе с 28 конкурентками из разных районов и округов Карелии она осваивала инструменты развития и продвижения бизнеса.

Главный приз этапа - 150 000 рублей достался ее проекту «Сад у "Ели"». Эти деньги победительница вложила в сад: выращивание и прививку деревьев, благоустройство территории и новые экскурсии для школьников и туристов.

В Центре социальной работы Карелии отметили, что при заключении социального контракта на открытие собственного дела ведомство взаимодействует с Центром «Мой бизнес» Карелии. Там предпринимателям помогают составить бизнес-план и пройти обучение по ведению индивидуальной предпринимательской деятельности.