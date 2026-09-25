Пассажир велосипеда оказался под автобусом и не выжил

Человек погиб в двойном ДТП в Ленинградской области

Фото "Петрозаводск говорит"

В Ленинградской области пассажир электровелосипеда погиб в страшном двойном ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

По данным источника, вечером 24 сентября в Гатчинском районе автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 28-летнего мужчины сбил электровелосипед с двумя людьми, ехавший впереди в попутном направлении. От удара людей с велосипеда выбросило на встречку, они попали под автобус. Пассажир погиб, водитель госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что ребенок пострадал в столкновении двух легковых автомобилей в Петрозаводске.