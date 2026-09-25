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25 сентября 2026
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Мир

В этом году россияне купили более тысячи квартир и домов в Таиланде

Эксперты отмечают значительный рост интереса россиян к недвижимости в странах Юго-Восточной Азии
дома у моря
Фото создано с помощью Алиса AI

Эксперты фиксируют рост интереса россиян к недвижимости в странах Юго-Восточной Азии. За 8 месяцев 2026 года граждане нашей страны только в Таиланде приобрели 1050 объектов недвижимости, что на 38% больше, чем в прошлом году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Sunway Estates.

По оценке экспертов, в сентябре россияне оформят еще примерно 180 сделок.

Рост интереса к недвижимости в азиатских странах связан с потерей привлекательности квартир и домов в Черногории и ОАЭ из-за нового визового режима и конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, сколько квартир и домов купили россияне в Турции в августе 2026 года.

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