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25 сентября 2026
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Происшествия

Житель Карелии не хотел идти на работу и покупал «больничные» листки

Костомукшанин стал фигурантом уголовного дела о взятке за «больничные» листки
Фемида
Фото создано с помощью Алиса AI

Суд назначил жителю Костомукши 8 месяцев ограничения свободы и штраф в 60 тысяч рублей за то, что на протяжении двух лет он покупал через посредника у сотрудников фельдшерско-акушерского пункта электронные листки временной нетрудоспособности.

На суде мужчина сообщил, что листки он покупал потому, что не хотел идти на работу. Вину в преступлении признал.

Суд признал костомукшанина виновным по 9 эпизодам дачи взятки через посредника и по 5 эпизодам приобретения поддельных официальных документов. Еще по 4 эпизодам истек срок давности.

По данным Костомукшского городского суда, в отношении сотрудников ФАПа также возбудили уголовные дела, и после вступления приговора в законную силу трудовой договор с ними будет расторгнут.
Приговор суда не вступил в законную силу.

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