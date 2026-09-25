Тысячу водителей в Карелии не смутило, что они нетрезвыми сели за руль

За 8 месяцев с начала года инспекторы ДПС отстранили от управления почти тысячу водителей с признаками опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Многолетняя статистика, увы, показывает, что число нетрезвых водителей на дорогах резко возрастает в выходные и праздничные дни. К сожалению, по вине пьяных автомобилистов растет и количество ДТП.
Пьяный водитель выбирает опасную манеру вождения, так как его состояние не позволяет объективно оценивать дорожную обстановку и быстро реагировать на возникающие ситуации. Эти и другие факторы приводят к авариям и непоправимым последствиям – люди калечатся, погибают, машины разбиваются.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей не садиться за руль в состоянии опьянения.
Граждан просят сообщать в полицию о нетрезвых водителях.