Мошенники в Карелии активнее всего звонили от лица операторов связи

К такому выводу пришли эксперты сервиса «МТС Защитник», изучив нежелательные звонки жителям республики

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Компания МТС проанализировала подозрительные звонки жителям Республики Карелия летом 2026 года. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», на долю вызовов от лжеоператоров связи пришлось около 11,5% от всех зафиксированных мошеннических звонков в регионе.

Всего за этот период «Защитник» заблокировал в Карелии свыше 3,5 млн нежелательных вызовов. Как отмечают эксперты сервиса, в число популярных схем у мошенников также вошли звонки от лица курьерских служб и маркетплейсов (9%), различных госструктур, включая правоохранительные органы и ведомства (8%), а также социальных фондов (7%). Ещё 6% вызовов касались предложений об инвестициях и дополнительном заработке.

Мошенники активизировались в конце лета, когда жители республики постепенно возвращались к привычному ритму после отпускного периода. Почти половина всех звонков (47%) пришлась на август.

Сезонные всплески активности мошенников наглядно показывают, что они действуют ситуативно, адаптирую схемы под актуальные потребности населения. В данном случае ключевую роль играет скорость реагирования защитных систем. Наша технологическая готовность к таким вызовам подтверждается и на федеральном уровне. Согласно актуальному исследованию ИАА TelecomDaily, МТС признана лидером по эффективности антифрод-систем в России. Мы продолжаем развивать ИИ-технологии умного "Защитника", чтобы опережать действия мошенников и гарантировать жителям Карелии надежный цифровой иммунитет,

— отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.