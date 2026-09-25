Небольшой дождь и чуть-чуть похолодает 26 сентября в Карелии

Расстраиваться не стоит: дождь в субботу пройдет лишь местами

Фото: Максим Тихонов

Понижение температуры воздуха будет незначительным – всего на пару-тройку градусов. Не похолодание даже, а одно название.

Итак, все важное о погоде в Карелии в последнюю субботу сентября, 26 числа,– в прогнозе специалистов регионального гидрометцентра.

В республике ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днём +12, +17.

В Петрозаводске тоже сохранится переменная облачность. Ночью ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +9, +11, днём +14, +16. Атмосферное давление будет слабо расти.