Не ради рекордов: в Петрозаводске прошел «добрый забег»

Участники забега раздавали в центре карельской столицы шарики и леденцы, так они рассказывали о фонде «Материнское сердце»

фото: Петрозаводск говорит

В Карелии набирает обороты благотворительная премия «Блогеры Карелии». В рамках этого проекта наставник одной из команд конкурса Ольга Пуговкина организовала забег «Бежим во имя добра» (0+). Участники не ставили рекорды, они бежали, чтобы рассказать о фонде «Материнское сердце».

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«Мы не собираем деньги, мы рассказываем людям, что есть фонд, который помогает тем, кому тяжело. И мы рядом, мы – это те, кто может помочь!»,

- поделилась организатор.

Стартовали на набережной, добежали до улицы Анохина. Участники получили медали, сюрпризы и вкусные пирожки. Несмотря на дождь, забег состоялся. В Петрозаводске полно добрых людей. И это спасает не только тех, кому нужна помощь, но и дарит надежду на светлое будущее всем остальным.

Отметим, что это не единственная инициатива Ольги Пуговкиной. В своей частной клинике она открывает комнату для детей с аутизмом. Пожалуй, таких объектов в Петрозаводске нет, а если и есть, то единицы. Это не просто интерьер — это место, где ребёнок может переждать сенсорную перегрузку, а мама — не убегать из клиники со слезами.

Мы обязательно расскажем об этом проекте отдельно и подробно. Следите за нашими новостями и оставайтесь с нами.