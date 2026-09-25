Врач поделился лайфхаками для здоровой психики и внутренней гармонии

Специалист раскрыл свои привычки, которые дают ему эмоциональную стабильность и спокойствие

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Психическое благополучие невозможно измерить в каких-то единицах или потрогать руками. Это не нечто материальное, но очень важное с точки зрения самоощущения и умения противостоять ежедневным вызовам и внешним обстоятельствам.

Оно не только помогает лучше справляться со стрессом, но и сказывается на качестве жизни и и ежедневной продуктивности человека во всех сферах.

Достичь состояния психического благополучия можно. Например психиатр Мора пришел к этому, ежедневно выполняя ряд простых, но эффективных действий. О своих привычках и положительных результатах от их соблюдения врач рассказал изданию Hola.

Психиатр Фернандо Мора сообщил, что у него есть шесть повседневных привычек, которые помогают ему заботиться о своем психическом благополучии.

Он начинает утро с короткой медитации: глубоко дышит 3-4 минуты. Это активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за успокоение. Так, 10-11 вдохов и выдохов вносят существенное спокойствие.

Потом специалист несколько минут двигает шеей – наклоняет голову вправо-влево и вверх-вниз. Так он избавляется от скопившегося напряжения.

Днем врач выделяет время, чтобы остановиться и прислушаться к своему телу. Для этого он спокойно садится, закрывает глаза и мысленно «осматривает» каждую часть тела. Такое «сканирование», уверяет он, помогает в расслаблении тех из них, которые напряжены.

Четвертая привычка – дневной отдых. Доктор делает перерыв от пяти минут до нескольких часов. И в этот момент время для него замирает.

Вечером психиатр записывает в дневник три вещи, за которые он благодарит этот день.

По словам Мора, такая привычка учит концентрироваться на позитивном. Потом можно ложиться спать – но не с тревожными мыслями, а с хорошими, и это важно, отмечает он.

Завершающий штрих, или последняя привычка: медик заранее откладывает телефон, сводит до минимума количество раздражителей и создает расслабляющую обстановку в спальне.

P.S. Стоит попробовать прожить день в таком режиме – ведь ничего не теряем. К тому же все перечисленное – априори полезно.