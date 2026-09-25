Врач рассказала, какая икра рыб опасна для здоровья человека

Стало известно, в каких случаях рыбная икра становится отравой

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Купленная с рук икра может быть небезопасна. Об этом предупредила россиян диетолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем».

Эксперт отметила, что у «ручной» икры могут быть нарушены условия хранения, что ведет к появлению опасных бактерий, которые, в свою очередь, могут «наградить» человека ботулизмом.

Кроме того, опасность представляют вздутые, ржавые и имеющие повреждения металлические банки с икрой. Несоблюдение температурных режимов создает благоприятные условия для появления болезнетворных микроорганизмов.

Соломатина подчеркнула, что икра, купленная в безопасном месте, правильно упакованная и хранившаяся с соблюдением всех рекомендаций, безопасна для здоровья.