Для петрозаводчан закупили более удобные троллейбусы

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 26 сентября в 2006 году

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Шесть новых троллейбусов, произведенных на Волгоградском заводе, ровно 20 лет назад прибыли в Петрозаводск. И еще одна партия ожидалась в середине октября. Новые машины для работы общественного транспорта поступали к нам в рамках трехстороннего соглашения, которое было подписано в 2005 году администрацией Петрозаводска, правительством Карелии и компанией «Русские автобусы», которая в те годы руководила нашим Троллейбусным управлением. Причем, завод-изготовитель учел пожелания заказчика – троллейбусы оснастили лампами дневного освещения, системой обогрева салона и кабины водителя, более мягкой подвеской. «Хорошо себя эти троллейбусы показали. И технические мелочи, которые нужно было внести, они внесены», - сказал мэр столицы Карелии Виктор Масляков.

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Троллейбусы Волгоградского завода наши специалисты депо назвали «машинами второго поколения». Одно из их основных преимуществ было в том, что все электрооборудование вынесено на крышу машины. Такой вариант надежен в эксплуатации при любых погодных условиях и безопасен для пассажиров. Машины уже в конце сентября вышли на линию. «Это маршрут №8, который связывает Древлянку через Первомайский проспект с улицей Заводской. И маршрут №1, который продлен от улицы Судостроительной до через центр города, через Чапаева до Древлянки», - сообщил Виктор Еголаев, заместитель генерального директора ОАО «Регион Автотранс».

Надо отметить, что ежедневно троллейбусами в те годы пользовалось около 90 тысяч петрозаводчан. Фактически, этот вид транспорта выполнял основную нагрузку, будучи более экономичным и экологически чистым. А в целом за четыре года на улицы вышло 109 новых троллейбусов и автобусов большой и средней вместимости.

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Ассоциация Зеленых Карелии организовала акцию «Против машин». К мэрии каждый из ее участников должен был прибыть или на своих двоих, или на экологическом виде транспорта – на велосипеде и самокате. Судя по тому, сколько людей собралось на акцию, в Петрозаводске было не так уж много людей, мечтающих расстаться с автомобилем. Впрочем, их число росло с пугающей скоростью – не замечать этого люди тоже не могли.

По подсчетам специалистов, в час пик на самых оживленных улицах Петрозаводска средняя скорость автомашин не превышала 20 километров в час. А в Москве скоро эта цифра станет в четыре раза меньше – предрекали эксперты. Машинам было тесно, а людям дымно и шумно. Но даже пешеходы признавали, что автомобиль – вещь необходимая. «Машины стали частью жизни. Без них сложно обойтись. И даже те, у кого нет машины – они ездят на автобусах, троллейбусах. То есть это необходимый вид транспорта в наше время», - считала молодая прохожая.

Председатель Ассоциации зеленых РК Дмитрий Рыбаков за рулем никогда не сидел. И на акцию пришел пешком. Наверное, поэтому он так громко назвал ее «Против машин», а не «За велосипед», которым участники акции предлагали заменить автомобили.

«Тысячи людей готовы цивилизованно ездить по городу на велосипеде, - считал Дмитрий Рыбаков. – Если, конечно, будет соответствующая инфраструктура. Поэтому мы предлагаем включить в генеральный план города эту инфраструктуру велодвижения».

Зеленые показали преображенную карту города, снабдив магистрали велодорожками. Но было неизвестно, как к идее отнесутся чиновники. Первыми важность проекта оценили дети: «Нам будет очень удобно! А то едешь по дороге, еще не дай бог машина собьет! А по тротуару – это людям мешает. По велодорожкам было бы гораздо удобнее».

И все же – «за велосипед» это не значит «против машин». Отказываться от дымящего вида транспорта не собирались даже те, кого волновала экологическая безопасность. Прохожие считали, что отказаться от машин уже невозможно.

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Дни Чехии в Петрозаводске провели у нас впервые, хотя дружеские связи с этой страной у нас существовали давно, чему подтверждением были различные культурные события. Но официально и многогранно чешскую культуру петрозаводчанам еще не презентовали. В кинотеатре «Победа» крутили чешские фильмы, в музыкально-хоровой школе открыли выставку, а клоун Бильбо со своей подругой пригласили зрителей на два спектакля.

Когда человеку улыбаются, ему становится хорошо. Когда обнимают – становится тепло и радостно на душе. Это было кредо клоуна Бильбо, и свою публику он приветствовал именно так. Спектакль «Тень» - кабаре-шансон – лирическая комедия, трогательная и смешная, с элементами абсурда. Так определили жанр авторы спектакля. Тень есть у каждого человека, она ему нужна, считал клоун Бильбо. Она его второе «я» и противовес. Игравший клоуна актер Иржи Рейдингтер сказал: «Тень человеку надо! Без тени ничего нет. Нам надо солнце! Чего-нибудь хорошего надо. Чтобы брать энергию. Этот персонаж – это моя натура, такой же экспрессивный».

Метаморфозы во всем – и на сцене, и в жизни, такова современная Чехия, считали организаторы Дней культуры. «Выставка, которую мы привезли, это успешные современные фотографы. На ней не видна Прага, не видны достопримечательности, но зато видна перспектива молодого поколения фотографов, скорее в плане художественном, чем в плане фактографическом», - сказал Томаш Гланц, директор Чешского центра в Москве. У организаторов Дней культуры Чехии были далеко идущие планы.

«Это только начало! Нам бы хотелось показать чешский хрусталь, чешское стекло, сделать выставки, которые отражают и экономику Чехии. Я думаю, что это только первый шаг, а будущее впереди»,

- сказала Татьяна Анохова, заместитель Главы самоуправления Петрозаводска.

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Таким было 26 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности