В Петрозаводске поставили «глазок-смотрок» за общественным транспортом

Маршрут троллейбуса №7 ровно 20 лет назад продлили до Перевалки, а на машинах, которые отправлялись в рейс, установили новейшее навигационное оборудование. Инвестором этого проекта выступила компания «Русские автобусы». С ней город и республика заключили договор.

На маршруте «пятерки» тоже в кабине водителя установили специальный датчик. Троллейбус двигался, и одновременно на мониторе компьютера в диспетчерской стало видно движение каждой машины. Этим занималась компания «Транснавигация». Начальник отдела Максим Ожерельев показал виртуальную схему транспорта. Там можно было сохранить контроль за интервалом движения, за другими изменениями. При необходимости диспетчер теперь мог связаться с водителем, перевести его на другой маршрут, где была такая необходимость.

Взнос в этот проект – почти полтора миллиона рублей. Их вложила компания «Русские автобусы». Руководитель фирмы пригласил представителей власти города и республики, чтобы презентовать проект. Главу РК Сергея Катанандова беспокоило, не возникнет ли проблем с частными перевозчиками. Обещали, что ничего подобного не будет. Напротив, фирма собиралась предложить и частниками воспользоваться этими навигационными услугами. Пока датчики были установлены на некоторые маршруты троллейбусов и автобусов. Далее планировали оснастить весь городской транспорт. Власти Петрозаводска, причем, заверили, что на стоимости проезда это не отразится.

На Северо-западе России «Петрозаводскмаш» был единственным предприятием тяжелого машиностроения. Ему в 2005 году исполнилось 45 лет. За те годы там сложилась не одна трудовая династия. На праздничную пресс-конференцию пригласили журналистов, чтобы рассказать об истории предприятия и о планах.

45 лет – возраст солидный. Главное, как считали в руководстве, заводу удалось выжить и сохранить производство. «Не все заводы, которые занимались этим профилем, сохранились. Есть заводы, которые перепрофилированы, - заявил Леонид Белуга, который в те годы был генеральным директором «Петрозаводскмаша». – Сегодня у нас современный завод, который встречался с трудностями, который и сегодня имеет жестких конкурентов. В том числе европейских».

Приоритетом на заводе стало качество выпускаемой продукции. И время диктовало свои требования – пришлось столкнуться с нехваткой молодых кадров. Решение пришло такое – учредили специальную стипендию для учащихся профтехучилищ №1 и 19. Денис Андропов закончил машиностроительный техникум. Он не нашел работу по специальности и пошел в станочники. Его задачей стало контролировать работу оборудования, о чем он не пожалел: «Это дает много опыта и знаний. В отделе технолога этому не научишься».

В 2005 году предприятие работало сразу над несколькими проектами. Их названия соответствовали географии заказчиков. По проекту «Шклов» рабочие готовили огромную бумагоделательную машину для Республики Беларусь. Был и проект «Сахалин», огромная емкость для нефтеперерабатывающего предприятия была почти готова к отправке. Главный инженер картонно-бумажного предприятия (Набережные Челны) Юрий Кузнецов прибыл посмотреть на работу коллег и похвалил портфель заказов. Партнеры «Петрозаводскмаша» съехались на юбилей в большом количестве.

В пятый раз в Петрозаводск на Международный фестиваль камерных театров «Ламбушка» съехались актеры из разных городов. Весь спектакль «Сказочка про козявочку» умещался в один чемодан. Это была работа двух молодых артистов из города Кирова. Требования к каждой постановке фестиваля были особые. «Была такая просьба, что спектакль должен быть очень мобильным, малобюджетным, компактным. Чтобы мы могли взять в руку чемодан, и начать работать», - рассказала актриса Светлана Лаптева.

Сказочка у нас всем понравилась. Любая, даже самая отдаленная школа готова принять у себя такие гастроли. За сезон Павел и Светлана объездили у себя почти все детские дома. И вот – добрались и до Петрозаводска. «Эти актеры подготавливают не только будущего зрителя, что для нас, людей театральных, важно. Но и будущего настоящего человека. Театр – детей учит, а взрослых людей заставляет задуматься», - так сказала одна из судей фестиваля Галина Коваленко, профессор Театральной академии (Санкт-Петербург).

На фестиваль привезли камерные спектакли актеры восьми городов России, Республики Саха и Эстонии. Они и критики из Питера и Москвы, то есть профессионалы – и стали главными зрителями фестиваля. Выступать не перед детьми, а перед коллегами было волнительно. Но участие в фестивале для них вдохновляющая работа.

«Можно посмотреть на других, показать себя, взять что-то от других, а другие возьмут что-то от нас. Общение помогает продвигаться дальше, чтобы не стоять на одном месте», - пояснил Александр Довбня, заслуженный артист Карелии. Были у фестиваля и более глобальные задачи – собираясь вместе, актеры видели, что делают одно важное дело – учат людей гуманизму.

