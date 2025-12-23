В карельском селе снесли старый «небоскреб»

В карельском селе Ведлозеро завершилась эпоха одного из его старых зданий. Многоквартирный дом, построенный еще в прошлом веке, признали аварийным и отправили под снос.

Жители села называют здание местным небоскребом и с ностальгией вспоминают, что оно в советские времена считалось образцовым. В нем проживало районное руководство, а также оно служило временным пристанищем для молодых семей. В местном сообществе «Ведлозеро — деревня мирового масштаба» даже появился пост, посвященный сносу этого исторического дома на Советской, подчеркивающий историческую значимость этого события для села.

Решение о демонтаже аварийного дома было принято администрацией Ведлозера на основании распоряжения администрации Пряжинского национального муниципального района.