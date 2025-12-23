Представительница Карелии стала призером премии «Время молодых»

Жительнице Карелии Анастасии Леоновой присудили третье место в номинации «Хранители детства» всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых». Об этом сообщили в республиканском управлении по молодёжной политике.

Наград в этой номинации удостаиваются сотрудники органов внутренних дел, оказавшие помощь детям в решении сложных жизненных ситуаций. Наша землячка является старшим инспектором подразделения по делам несовершеннолетних.

Победителей выбирали в 23 номинациях. На награждении в Москве собралось более 1600 человек.

