Три остановки в центре Петрозаводска оснастят информационными табло

В карельской столице приступили к монтажу информационных табло на остановках, об этом сообщили в городской администрации.

С помощью технических новинок пассажиры смогут следить за движением транспорта и точно знать, когда приедет автобус или троллейбус.

Табло устанавливают на остановочных пунктах: «Государственный университет» («Молекула фуллерена»), «Государственный университет» (ПетрГУ) и «Железнодорожный вокзал». Работы планируют завершить до конца года.

Ранее мы писали, что на остановке на Древлянке появилось электронное табло, но пассажиры жаловались на его некорректную работу.