Парфенчиков назвал ключевые задачи по итогам прямой линии президента

Во время прямой линии Президента России Владимира Путина, которая состоялась 19 декабря, было выделено 5 актуальных для жителей Карелии тем. В их числе – пенсионное обеспечение граждан. На итоговом в этом году заседании Правительства республики Глава Карелии поручил вице-премьеру Ларисе Подсадник совместно с федеральным Социальным фондом проанализировать данные вопросы и определить возможные меры поддержки со стороны республики.

Еще одна тема, волнующая жителей республики, — доступность медицины. Артур Парфенчиков отметил, что за последние годы в разных районах и округах Карелии капитально отремонтировано 119 объектов, построено 40 ФАПов и 4 врачебные амбулатории. В этом году количество медицинских строек стало рекордным - 11 ФАПов и 8 амбулаторий.

Создано 4 центра амбулаторной онкопомощи в районах, что позволило сократить сроки проведения диагностики таких пациентов и время до начала лечения. Онкологический диспансер приобрел 118 единиц диагностического оборудования. В 2027 году планируется начать строительство нового онкодиспансера - средства в федеральном бюджете зарезервированы.

Продолжается строительство блоков А и Б межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске. В 2026 году новое здание поликлиники на Кукковке оснастят современным оборудованием, проведут лицензирование объекта. Новые направления развития медпомощи в Карелии появятся также благодаря строительству хирургического корпуса БСМП, оборудованного собственной вертолетной площадкой.

Отдельно Артур Парфенчиков коснулся вопросов кадрового обеспечения медучреждений.

– Мы видим, что количество обучающихся в медицинском колледже за последние пять лет увеличилось более чем в 4 раза, причем на бюджете. Тоже самое сегодня происходит в мединституте.Пока не хватает стоматологов. С текущего года добавили это направление обучения в нашем колледже,

– отметил Глава Карелии.

Вопросы медицины Глава Карелии поручил держать на особом контроле Премьер-министру Правительства региона Андрею Сергееву, который курирует сферу здравоохранения, наряду с другими направлениями, обозначенными в ходе прямой линии.

Опыт показывает, что тема доступности медицины связана во многом не с оснащением и даже не с укомплектацией персоналом. Речь идет об открытой прямой связи между медучреждениями на местах и жителями. Очень важно, чтобы те вопросы, которые мы слышим на встречах с населением, решались максимально быстро,

- сказал Артур Парфенчиков.

Не менее важная тема, обозначенная в ходе прямой линии Президента, - транспортная доступность территорий.

В этом году в Карелии было введено в эксплуатацию более 170 км автодорог регионального значения. Открыт для движения новый Лобановский мост в Петрозаводске. С начала транспортной реформы здесь запущено 7 новых автобусных маршрутов. Для города за счет республиканского бюджета приобретено 18 автобусов. В ближайшее время на маршруты выйдут еще 10, закупленных при поддержке Правительства республики.

Большой популярностью пользуется «городская электричка». С начала ее курсирования пассажиропоток составил порядка 130 тыс. человек. Оборудование новых станций на маршруте следования электрички Глава Карелии планирует обсудить на предстоящей встрече с гендиректором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

Одной из ключевых на прямой линии Главы государства стала тема семьи и детей.

Мы полностью поддерживаем приоритеты, обозначенные Владимиром Владимировичем. Сегодня в республике действует комплекс мер социальной поддержки семей с детьми, мы продолжим его расширять,

– выделил Артур Парфенчиков.

Так, с 2019 года в Карелии создано более 2500 мест в детских садах. В этом году открыто 2 новых детских сада, один из них - в Калевале. В следующем году в Петрозаводске начнет работу еще одно дошкольное учреждение. Стартовало строительство социально-культурного центра с детским садом в Хийтоле Лахденпохского района и детского сада в Сортавале.

В Карелии работают уже 5 новых школ. Продолжается реализация программы капремонта школьных зданий, в рамках которой обновили 34 объекта. В 2025 году должны быть капитально отремонтированы 2 детских сада – в Петрозаводске и Питкяранте.

Также во время прямой линии Президента был поднят вопрос выделения земли. Как отметил Глава Карелии, с начала года жителям предоставлено более 9 тыс. участков на различные цели. Под ИЖС выделено более 3 тыс. участков – это в 2 раза больше, чем двумя годами ранее. Многодетные семьи получили 263 участка, инвалиды боевых действий и участники СВО — 44.

В новом году муниципалитетам передадут часть полномочий, касающихся выделения земли.

Уверен, эта мера позволит быстрее решать вопросы, связанные с предоставлением земельных участков. Правительство региона и профильные министерства должны оказать поддержку в развитии данной компетенции на муниципальном уровне. Буду держать вопрос на личном контроле, оценивая, как идет внедрение новых полномочий,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

По итогам прямой линии Президента Глава Карелии поручил руководителям профильных ведомств держать на контроле все обозначенные задачи.