Сотрудников морга в Таганроге обвинили в вымогательстве

Руководителю и ряду сотрудников Таганрогского отделения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в Ростовской области предъявили обвинение в вымогательстве взяток, сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Оперативники установили, что руководство и сотрудники учреждения систематически вымогали взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела и подготовку его к захоронению. Деньги злоумышленники не проводили через кассу, а присваивали себе.

По информации источника, всем фигурантам дела предъявлено обвинение в вымогательстве взятки. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что силовики провели обыски в морге Таганрога из-за подозрений во взятках на 70 млн рублей.