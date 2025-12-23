Жителям Карелии сообщили о важных изменениях в порядке выдачи участков

В начале этого года в целях оптимизации всех процедур предоставления участков, снижения административной нагрузки главой Карелии Артуром Парфенчиковым была поставлена задача перераспределить полномочия Минимущества Карелии, передав часть на уровень муниципалитетов. Соответствующий закон принят летом этого года.

В региональном Министерстве имущественных и земельных отношений рассказали, что изменится для граждан с нового года.

С 1 января 2026 года муниципалитеты приступят к исполнению 6 полномочий. По поручению Главы Карелии с конца августа с муниципалитетами проведены обучающие семинары по их реализации. Также будем оказывать методическую помощь, пока это будет необходимо нашим коллегам на местах,

– сообщил министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.

Со следующего года органы местного самоуправления будут предоставлять участки для размещения гаражей (гаражная амнистия); членам садоводческих и огороднических товариществ (дачная амнистия); под жилыми домами, используемыми гражданами для постоянного проживания и возведенными до 14 мая 1998 года, право собственности на которые у граждан отсутствует (жилищная амнистия).

Кроме того, в своем муниципалитете граждане смогут обратиться за заключением соглашений об установлении сервитута; выдачей разрешений на использование земельных участков, а также за образованием участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Все заявления, как уже находящиеся в Минимуществе Карелии и Управлении земельными ресурсами на рассмотрении, так и те заявления, которые поступят до конца года – будут рассмотрены непосредственно министерством и управлением. Также в отношении заявлений, по которым до конца года будет принято решение о предварительном согласовании предоставления, министерством будет завершено предоставление земельных участков. Указанные переходные положения напрямую закреплены в республиканском законе,

- пояснил министр.