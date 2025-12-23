24 декабря в Карелии ожидается гололедица, снег и умеренный ветер

В среду, 24 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно, днем с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем 0,-2°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов небольшой, на востоке местами умеренный снег, днем местами небольшие осадки преимущественно в виде снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7°С, местами до -10°С, днем -4,+1°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -5, днем 0. В Кеми и Медвежьегорске температура ночью составит -3, днем +2. В Кондопоге ночью ожидается -3, днем +1. В Олонце на термометрах будет ночью -3, днем -1. В Пудоже ожидается ночью -3, днем +1. В Сегеже температура воздуха ночью -4, днем +1. Сортавале температура ночью составит -3, днем 0. В Суоярви на термометрах ночью -4, днем -1.