Безопасная «Рыжая елка» прошла в городах Карелии

Подготовка к самому любимому семейному празднику уже идет по всей стране полным ходом. Новогодние каникулы — это не только время чудес, отдыха и развлечений. К сожалению, добровольцы поисковых отрядов знают, что это еще время повышенной опасности и частых поисков потерявшихся людей. Четвертый год они проводят в Карелии акцию «Рыжая елка» (0+), на которой в постановке рассказывают и показывают детям от 5 до 8 лет и их родителям, как вести себя в лесу, как реагировать на незнакомых людей, если они вас куда-то приглашают и многое другое.

Инструкторы Школы «ЛизаАлерт» Карелия тоже любят Новый год и хотят сделать его не только веселым, но и безопасным. Они подготовили интерактивный спектакль «Рыжая Ёлка», встречу с Дедом Морозом, веселые игры и хороводы и, конечно, подарки.

Евгений Евдокимов — волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт» Карелия побывал на представлении. Его роль в этом спектакле — оператор. Смотрим, радуемся, приближаем праздник. Будьте внимательны и берегите друг друга.

Бесплатный номер поискового отряда «ЛизаАлерт» для всех регионов России - 8-800-700-54-52 (круглосуточно).