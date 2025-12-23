Работа почты может осложнить жизнь и повлиять на здоровье

Текст, фото: Антонина Кябелева

Работа почты все чаще вызывает претензии у граждан. Нередко жители республики страдают из-за того, что проигрывают судебные споры, о которых они просто не знают. Суд направляет уведомления о назначенных судебных разбирательствах, но письма по каким-то причинам просто не попадают в почтовые ящики. Регулярно в редакцию нашего издания поступают гневные звонки от наших подписчиков, которые возмущаются тем, что им не доставляют вовремя газету «ТВР-Панорама».

Петрозаводчанка Алена Владимировна регулярно сталкивается с тем, что адресованная ей корреспонденция до нее не доходит или приходит с опозданием. Но ситуация, когда из-за сбоев в работе почты она почти пять месяцев ждала медицинскую документацию для ребенка-инвалида, стала последней каплей.

«В последнее время наша почта работает очень плохо. Причем ухудшения в ее работе настолько явные, что этого уже невозможно не замечать. В конце октября 2025 года у нас состоялся суд, связанный с усыновлением ребенка. Хорошо, что у меня подключены судебные уведомления через госуслуги. По общему правилу суд направляет уведомление через Почту России.

На портале госуслуг я увидела, что 24 октября состоится судебное заседание. При этом никаких почтовых уведомлений я не получала. Спустя несколько дней после того, как судебное заседание уже состоялось, мы получили почтовое уведомление, что нам нужно подойти в отделение связи, так как срок хранения письма истекает 16 октября. Почти анекдот, если бы не было так грустно.

Дальше мы ждем решение суда. По истечении десяти дней я звоню в суд и пытаются выяснить, где решение. А мне отвечают: дескать, мы вам давным-давно почтой все отправили и называют номер почтовой отправки. Я проверяю номер почтовой отправки и выясняю, что накануне письмо было оправлено обратно в суд. Я звоню на почту и спрашиваю, почему мне не отправили уведомление. Мне говорят, мол, 31 октября к вам приходил почтальон, но вас не было дома. Во-первых, я в декрете и все время с маленькими детьми сижу дома. А во-вторых, по правилам, если почтальон не застал меня дома, то он обязан оставить уведомление в почтовом ящике. Уведомления тоже не было. А мы ждали судебное решение, постоянно проверяя почтовый ящик. Мне пришлось идти в суд, чтобы получить копию решения. За мной в очереди стояла женщина, которая столкнулась с аналогичной проблемой», - рассказала Алена Владимировна.

Она живет в Петрозаводске, причем недалеко от здания петрозаводского суда. Да, это неприятно, что приходится лично лишний раз обращаться в суд за документами, которые должна была доставить почта. Но это решаемо. А теперь представьте ситуацию, если вы живете в поселке, и из-за сбоев в работе почты вам приходится ехать в райцентр, чтобы получить необходимые документы.

По словам моей собеседницы, она регулярно обращается в отделение связи с жалобами, что вовремя не приходит детский журнал, который в киосках не продается. Издательство официально публикует информацию для читателей, когда оправило подписчикам журнал:

«Свежий пример. Редакция отправила журнал нам 5 октября, мы его получили 26 ноября».

Родители Алены Владимировны проживают в деревне Ряймяля Питкярантского района. Ближайшее почтовое отделение находится на расстоянии семи километров в поселке Салми, потому что в Ряймяля здание почтового отделения находится в ужасном состоянии.

Когда местные жители пожаловались, что почтальон замерзает на своем рабочем месте, руководство Почты России не нашло ничего лучшего, как просто закрыть почтовое отделение в деревне.

«Если пришло заказное письмо, теперь из Ряймяля нужно ехать в Салми, чтобы получить его. Это еще повезло, что сотрудница почты в Салми — неравнодушный человек, звонит по телефону гражданам, чтобы они приехали и получили корреспонденцию»,

- заметила Алена Владимировна.

Но это не самое страшное. Хотя для некоторых наших читателей, которые не знали о судебных разбирательствах, все закончилось списанием денег с их банковских счетов. Часто это касается споров, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг, когда гражданам предъявляются необоснованные претензии, а они не могут представить в суд свои доказательства, так как просто не знают об иске. Узнают о претензиях, когда деньги уже списаны со счета. А дальше начинается эпопея с восстановлением сроков исковой давности и отменой судебного приказа. Были случаи, когда люди оказывались в плену мошенников, которые через суд списывали деньги за кредиты, которые граждане не брали. Так как уведомления им не приходили, то узнавали они о судебных решениях, когда сталкивались со списанием денег с банковских карточек.

Но и это можно пережить, а деньги, хоть и с нервотрепкой и дополнительными усилиями, вернуть. Другое дело, когда речь идет о состоянии здоровья, особенно ребенка-инвалида.

«У меня ребенок имеет инвалидность. Ему был назначен препарат, который не входит в перечень жизненно важных препаратов, но без него ребенок не может принимать пищу. Другими словами, этот препарат для него фактически является жизненно важным. Лекарство нам подобрали и прописали в московском научном институте. Там провели консилиум, официально все оформили и выписали этот препарат. 24 июня они направили почтой медицинское заключение о том, что препарат рекомендован для моего ребенка, и его необходимо включить в перечень жизненно важных. Препарат очень дорогой. Знаете, когда мне пришло это письмо? Оно около пяти месяцев шло из Москвы в Петрозаводск. Мы получили его только в ноябре. На конверте есть штамп о дате отправки и дате доставки в Петрозаводске»,

- рассказала Алена Владимировна.

Граждане лишены возможности реально воздействовать на работу почты. Алена Владимировна попыталась обратиться на «горячую линию» Почты России:

«Это отдельное приключение. Там бесконечно отвечает робот, и чтобы добиться общения с человеком, придется приложить массу усилий и проявить смекалку. Мне удалось оставить официальное обращение о том, что я не получила подписное издание. После этого мне принесли и детский журнал, и кучу корреспонденции, которая, видимо, скопилась на почте. Позднее мне пришел официальный ответ на мою жалобу, что корреспонденция доставляется в срок, а с сотрудниками почты проведен, как сказано в ответе, инструктаж по качеству клиентского обслуживания. В общем, стандартная отписка. У меня было большое желание подать иск в суд за несоблюдение сроков доставки медицинской документации, но, к сожалению, я с ребенком попала в больницу».

Парадоксально, но отделения связи все чаще напоминают лавки по торговле консервами, семечками, крупами и бытовой химией, реализация которых, жалуются почтальоны, ложится на них в виде дополнительной и плохо оплачиваемой работы.

Низкие зарплаты, нередко отвратительные условия труда, особенно на селе, отсутствие интернета, большие очереди из-за нехватки сотрудников - Почта России превратилась в структуру, где, кажется, постепенно забывают о главной цели, ради которой она была создана. Да, крупы и консервы — это, конечно, важно, но почта существует еще и для того, чтобы вовремя доставлять письма, журналы, газеты, пенсии, денежные переводы. К сожалению, у граждан нет эффективных механизмов воздействия на качество работы государственной компании. А руководство Почты России, которая получает солидные бюджетные субсидии, видимо, неплохо себя чувствует и без лестных оценок работы компании со стороны своих клиентов.

По данным издания «КоммерсантЬ», в первом полугодии 2025 года Почта России показала выручку в 105,2 миллиарда рублей, что на 1,3 миллиарда рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Убытки компании выросли с 8,5 миллиарда рублей в первом полугодии 2024 года до 10,4 миллиарда рублей за шесть месяцев 2025 года. Одновременно объем государственных субсидий за первое полугодие 2025 года в три раза превысил сумму за весь прошлый год. В общем, нет повода переживать из-за возмущенных клиентов.