Сотрудники почтовых отделений Карелии не хотят работать в «сараях»

Текст: Елена Малишевская

Саму структуру «Почты России», мне кажется, можно назвать допотопной. Эта организация качеством своей работы породила массу анекдотов и мемов: сотрудников почты называют «работниками православного письмообмена», острословы оттачивают мастерство в придумывании слоганов. Почтовые отделения даже в Петрозаводске превратились в рынки: семечки, курага и вязаные носки там представлены в изобилии. Что уж говорить о деревенской почте... Но тем, кто работает в структуре «Почты России», не до смеха. Об отвратительных условиях труда нам рассказали в нескольких населенных пунктах республики. И в то же время новые модульные почтовые отделения открываются сразу в трех поселках Карелии.

В Кестеньге Лоухского района почта располагается практически в сарае. А ведь это не просто поселок, это административный центр Кестеньгского сельского поселения, объединяющий девять населенных пунктов: Кестеньга, Зашеек, Коккосалма, Кушеванда, Новый Софпорог, Сосновый, Софпорог, Тунгозеро, Тухкала. Всего более полутора тысяч человек. Немало. Особенно по нынешним меркам, в стремительно вымирающей Карелии.

Действующее здание почты построено в 1955 году. Зимой работники отделения связи вынуждены работать в верхней одежде: отопления нет. Так же, как нет в здании канализации и нормативного электроснабжения. Депутаты Карельского парламента услышали жителей Кестеньги и направили запрос в Управление «Почты России». Недавно получили ответ от директора УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Д.М. Серебренникова.

«В настоящее время отделение почты Кестеньга 186644 функционирует в здании с большой степенью износа. Отопление осуществляется с помощью электроконвекторов, количество которых недостаточно, но ввиду малой выделенной мощности (3 кВт) установить дополнительные конвекторы не представляется возможным. Начиная с 2022 года «Почта России» осуществляет модернизацию ОПС, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях, в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации. ОПС Кестеньга 186644 соответствует критериям программы и планируется к модернизации в 2024-2025 годах, при условии выделения бюджетного финансирования (предварительный вид модернизации – модульное здание). В свою очередь просим оказать содействие в подборе и предоставлении со стороны органов местного самоуправления подходящего помещения на условиях безвозмездного пользования для перемещения ОПС Кестеньга 186644».

Что этот ответ означает по-русски? Поручение президента есть. Денег нет. Найдите бесплатное помещение, мы отделение почты перевезем. Может быть, за два года поставим новое модульное здание. Но это не точно.

Так же плохо с почтой в поселке Пяозерский того же Лоухского района. Внешне почтовое отделение похоже на аварийный ларек, который срочно нужно снести. В Пяозерском потребовалось вмешательство прокуратуры.

«Надзорные мероприятия показали, что в здании не созданы необходимые условия труда для работников отделения, отсутствует центральное водоснабжение, не обеспечен температурный режим на рабочих местах»,

- говорится в официальном ответе прокуратуры Карелии.

Прокурор Лоухского района внес представление директору Управления «Почты России» по Карелии об устранении нарушения законодательства в сфере охраны труда. Управление «Почты России», в свою очередь, направило запрос в Министерство имущественных и земельных отношений Карелии о возможности предоставления земельного участка под размещение модульного сооружения почтового отделения в поселке Пяозерский.

В поселке Валдай Сегежского района почта находится в здании поселковой администрации. Удобства — на улице. Отопление вроде как от котельной, но руки мерзнут как у посетителей отделения связи, так и у его работников. Вернее, работника: остался начальник и оператор в одном лице, никаких других ставок не дают. И это хорошо, что почту вообще не закрыли, несколько лет назад в поселке готовились к худшему. Почтальоны пока работают, газеты и письма разносят. Но время от времени в группе жителей Валдая в ВКонтакте появляются такие объявления:

«Сейчас идет декада подписки. Подпишитесь на газету или журнал, хотя бы на 1 месяц или на 3 месяца! Помогите почте сделать план по подписке, иначе грозят сократить почтальона. Надеюсь на ваше понимание».

Валдайское отделение почты работает три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Почту привозят только в четверг. Так что отправялть срочное письмо туда бесполезно, минимальный срок доставки — неделя.

Образцово-показательное здание почты поставили в этом году в поселке Шуя. Так называемая «модульная почта» возведена с использованием технологии каркасного домостроения: с удобствами, электрическим отоплением и санузлом. Естественно, в других районах республики, увидев такое чудо, тут же стали спрашивать: «А что так можно было? А у нас когда?..»

На открытии в Шуе представители республиканской власти обещали, что до 1 октября еще три модульных отделения связи будут поставлены в районах: в деревне Тукса Олонецкого района, селе Ведлозеро Пряжинского района и поселке Пяльма Пудожского района. До 1 октября они, конечно, не были сделаны. И до 1 ноября не были сделаны. Но в декабре все же появились. 25 декабря в селе Ведлозеро почта заработает в новом здании. Правда, пока один раз в неделю — будет приезжать оператор почтовой связи из Петрозаводска и работать. Представляете, до чего дооптимизировали и довели организацию, что не найти среди местного населения ни одного человека, который мог бы поработать на почте?

Как рассказывает журналист Наталья Антонова, увидев на фотографии бывшее здание почты и довольно крепкие бревна под обшивкой, строители модульного отделения сказали: «Не лучше б было вложиться в ремонт старого здания?».

«Пробурена скважина глубиной 25 метров. Впереди работы по отмостке, то есть брусчатке. Будет еще и газон, но, наверное, уже весной. По словам одного из строителей, Алексея, минус все же в том, что в проекте не предусмотрена отсечка теплого и холодного воздуха, то есть нет тамбура, будет стоять просто тепловая завеса. Для северных условий это выглядит странно»,

- пишет газета «Ведлозерские окна».

Руководитель группы капитального строительства и эксплуатации УФПС Аркадий Степанов рассказал, что строительство почты в селе Ведлозеро происходит в рамках реализации федеральной макропрограммы во исполнение президентского поручения на 2022-2025 годы. Только за текущий год произведено девять комплексных ремонтов почтовых отделений в нашей республике и построено четыре быстровозводимых конструкции, в том числе и в Ведлозере.

Один такой объект обходится федеральному бюджету в пять миллионов рублей. Всего за три года в России должны быть реконструированы или построены 25 160 почтовых отделений именно в сельских и труднодоступных местностях.

В Карелии работают 265 стационарных отделений «Почты России», 202 из них расположены в сельской местности. Сколько из них попадут в президентскую программу, неизвестно. Но все-таки какое-то количество отделений связи приведут в порядок, как минимум, люди будут работать в тепле. Как гласит народная мудрость: «Почта России. Еще не все потеряно». // Фото: Елена Малишевская, Наталья Антонова.