Подарки для животных из приюта соберут в Петрозаводске

Благотворительный сбор кормов, ветоши для животных из приюта «Дорога домой» пройдет в Петрозаводске 22, 23 и 24 декабря. Подарки для подопечных будут собирать с 11:00 до 20:00 в торговом центре на Мелентьевой, 28.

Чем могут помочь неравнодушные горожане. В дни акции можно принести рис, гречу, мясные консервы (кроме свинины), сухой корм для собак и кошек, влажные корма, паучи, наполнитель для кошачьих туалетов. Также требуются поводки 3 и 5 м, ошейники, ветошь (чистое спальное белье), большие мешки для мусора и хозяйственные перчатки.

Петрозаводчан приглашают на акцию поддержки приюта для безнадзорных животных. // фото unsplash.com/ Marek Szturc