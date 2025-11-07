Отделение почты «барахлит» уже несколько месяцев в карельском городе

В карельском городе Лахденпохья возникли трудности в работе отделения «Почты России». Ситуацию описал горожанин, который третий день не может забрать посылку. Его слова приводит паблик «Лахденпохья — Навсегда!».

«Третий день не могу забрать посылку. Пришёл в 10:30, а здесь уже 10 человек в очереди за пенсиями, хотя отделение открывается в 11:00. Говорят, что всего один человек работает на почте, поэтому такая ситуация. Здесь очередь страшнейшая, и получить посылку нереально»,

— сообщил автор поста.

Получить заветную посылку или другую услугу шансов мало. По словам мужчины, почта работает в будни с 11:00 до 17:00, а к 10:55 в очереди уже 18 человек. Субботу и воскресенье отделение закрыто.

«Отделение 186730 уже который месяц барахлит в своей работе из-за недостатка сотрудников. Сделайте, пожалуйста, хоть что-нибудь для улучшения работы!»

— пишет отчаявшийся получатель посылки.

Мужчина обратился к другим жителям города с призывом быть активнее и жаловаться, иначе всё останется без изменений.