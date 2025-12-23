Жители Петрозаводска указали на проблемы с городским освещением
Петрозаводчане обратили внимание городской администрации на проблемы с освещением в районе Птицефабрика и центре карельской столицы. Посты горожан появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
«Время 17:10, а к садику на Птицефабрике идем «на ощупь». Спасает только фонарик на телефоне»,
— написал автор одного из постов.
По его словам, в темноте сложно разглядеть новую детскую площадку, которой, к сожалению, можно пользоваться только в светлое время суток — с 9 утра до 15 часов дня. В это время, как резонно отмечает горожанин, дети находятся в садике.
«Хотелось бы, чтобы при трате немаленькой суммы на благоустройство детской площадки продумывали и освещение»,
— отмечает петрозаводчанин.
Другой житель города сообщил о мраке на проспекте Ленина, во дворах напротив гостиницы «Северная».
«Сейчас ещё ведь и гололедицы нет. Но уже есть случай падения! Освещение неравномерное, везде поребрики, спуски и подъемы, их в темноте не видно»,
— написал автор поста.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о мнении туристки об освещении в столице Карелии.