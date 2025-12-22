«Нам важно слышать горожан»: Инна Колыхматова подвела итоги года

В 2025 году в нашем городе стартовала программа «Петрозаводск пешеходный». Она рассчитана на три года: планируется отремонтировать, а где-то (где их нет совсем) и установить тротуары общей протяженностью не менее 20 километров. В этом году работы велись практически во всех микрорайонах Петрозаводска, удалось сделать около восьми километров пешеходных дорожек. Об этом, а также о городских автобусах и троллейбусах, о мусорных площадках, об остановочных комплексах и о сносе аварийного жилья поговорили с главой Петрозаводского городского округа Инной Колыхматовой.

- Инна Сергеевна, транспортная реформа - тема номер один в Петрозаводске. В прошлом году вы взяли курс на развитие муниципального транспорта, на укрепление перевозок по регулируемому тарифу. Правильный ли это был путь? И что удалось сделать в уходящем году?

- 1 августа прошлого года мы запустили первый муниципальный маршрут. Это было сложное, но правильное решение. И без поддержки правительства Карелии, и лично Артура Парфенчикова мы бы не обошлись: республика передала в городское хозяйство 21 автобус. В МУП «Городской транспорт» появились и новые автобусы, и новые троллейбусы, а это своя специфика, свои производственные площадки, поэтому приняли и управленческое решение - поменяли директора. Я помню первый разговор с Дмитрием Романовым, мы ему говорили: «Это очень сложная задача. Ей надо жить круглосуточно. Вникать во все нюансы. Если вы к этому готовы, то давайте приступим». Романов оказался готов. Еще раз хочу сказать спасибо и Артуру Олеговичу: мы долго с ним обсуждали, говорили о том, что надо переходить на регулируемые тарифы, и он нас поддержал. У бизнеса всё равно основная задача - заработать деньги. А муниципальный транспорт, так же как и образование, и медицина - это про людей.

За полтора года мы открыли семь новых маршрутов. Большая работа проведена. Мы действительно создали альтернативу частным перевозчикам. Почему могу с уверенностью так говорить, потому что горожане пишут: «Если приезжает на остановку маршрутка, то мы её пропускаем. Ждём муниципальный автобус или троллейбус». Бизнес начал понимать, что мы стали конкурентоспособными, сейчас с девяти маршрутов они постепенно уходят. Никто из частных перевозчиков не готов покупать новые автобусы, полностью работать по расписанию, как делает это муниципальное предприятие. Если в прошлом году пассажиропоток составлял 5 с половиной миллионов, то в этом году эта цифра уже достигла 6 млн 300 тысяч - растёт количество тех, кто выбирает именно муниципальный транспорт.

Мы видим, например, каким востребованным стал 32 маршрут - большое количество студентов им пользуется. Поэтому вместе с главой республики обсуждаем дальнейшее развитие муниципального транспорта, в частности, говорили о том, что надо покупать автобусы большей вместимости. Обсуждали до мельчайших деталей - какие автобусы нам нужны, учитывая наш климат, повышенную влажность и прочие параметры. Остановились на Ульяновском заводе «СИМАЗ»: до конца года в Петрозаводске должны появиться десять автобусов большой вместимости. Уже едут к нам. Такой вот предновогодний подарок горожанам!

- Кадровую проблему в сфере общественного транспорта удалось решить?

- С самого начала было понятно, что нужно повышать зарплаты водителям троллейбусов и автобусов. Общественный транспорт - он не только для пассажиров, на предприятии работает больше двухсот человек. Удалось повысить заработную плату, и сейчас профессия водителя троллейбуса стала более востребованной! Если раньше обучение проходило раз в год, то после того, как договорились с Автотранспортным техникумом, уже вторая группа доучивается. Договорились и с частной автошколой, у которой есть лицензия на подготовку водителей троллейбусов. Всё идет от пожеланий горожан, они пишут: «Троллейбусы хорошие, удобные, но интервалы слишком большие, надо, чтобы ходили чаще».

Троллейбусы есть, значит, надо больше водителей. И желающих много! Хорошая зарплата, льготный стаж - есть возможность выйти раньше на пенсию. Кстати, приходит немало женщин, которые с удовольствием садятся за руль. Некоторые из них говорят: «Это была моя мечта детства - стать водителем троллейбуса!».

- Примерно такие же процессы происходят и в сфере обращения с мусором. Какая роль отводится МУП «Автоспецтранс»?

- Работникам «Автоспецтранса» тоже удалось повысить зарплаты, и там немаленький коллектив - больше ста человек. В этом году мы пополнили парк предприятия на 9 единиц техники: пять мусоровозов и четыре ломовоза. Некоторые горожане спрашивают: «Зачем столько ломовозов?». Ломовоз - это возможность вывезти крупногабаритный мусор, собрать старые автомобильные покрышки. С октября, как только у нас появились ломовозы, мы вывезли 200 тонн покрышек - это огромная цифра. Популярный вопрос: «Куда мы их везём?». Сначала на базу Автоспецтранса, а потом - в Санкт-Петербург, у нас заключён контракт на переработку. В бюджете сложилась экономия, поэтому принято решение купить ещё четыре мусоровоза, до конца года они должны прибыть в Петрозаводск.

- То есть ещё один подарок горожанам?

- Может быть, не такой заметный, как новые автобусы, но тоже важный. Ещё одно новшество этого года - заключён прямой договор между Карельским экологическим оператором и МУП «Автоспецтранс». Его не было никогда. Что это значит? Экономика нашего муниципального предприятия будет совсем другой. Будет возможность и выплачивать кредиты за технику, и расширить зону обслуживания. Если раньше «Автоспецтранс» работал на субподряде у КЭО, и получал деньги только за поручаемую работу, часто складывались сложные ситуации: приезжает машина, скажем, на Перевалку, работники видят, что нужно убрать десять мусорных площадок, а в графике у них стоит только пять. Приходилось принимать управленческие решения: убирали всё равно десять, но платили-то только за пять... Сейчас юридически такие казусы проще решать.

Конечно, Карельский экологический оператор только недавно под государственным управлением, и им внутри предприятия многое придётся менять. Разговаривали с Александром Федоричевым (директор КЭО), обсуждали многие вопросы. С 1 января «Автоспецтрансу» отдали пять микрорайонов: Центр, Древлянка, Перевалка, Пятый посёлок и СКЗ. Оставшуюся часть города будет убирать сам КЭО. Для нас принципиален был центр Петрозаводска: это всё-таки историческая часть города, и здесь точечная застройка, сложно убирать мусор. Мы готовы забрать и Ключевую, и Первомайский, и Октябрьский проспекты. Возможно, в ближайшем будущем это случится, но решение должно быть принято КЭО.

Порядка десяти миллионов рублей пойдёт на замену контейнерных площадок. Одни были разрушены, другие пострадали в результате пожара. Работу по замене начали в этом году - четыре площадки уже стоят, продолжим в 2026 году.

- В Петрозаводске есть районы, где тротуаров нет совсем... Там сложно ходить, заниматься спортом, трудно гулять мамочкам с коляской. Что делается в этом направлении?

- Все наши идеи исходят из запросов горожан. Это правда, не для красного словца. Когда петрозаводчане начали писать: «Вы многое делаете для автомобилистов - ремонтируете дороги, мосты. И совсем ничего для пешеходов...», тогда мы запустили программу ремонта и благоустройства тротуаров «Петрозаводск пешеходный». Программа рассчитана на три года, за весь период в планах отремонтировать и устроить 20 километров новых тротуаров. На Октябрьском проспекте, например, тротуары 30 лет не ремонтировались. В 2025 году работы проводились практически во всех районах города: Пятый поселок, Сулажгора, Центр, Перевалка, Кукковка, Древлянка, Октябрьский проспект, ТИЗ Усадьба (проезд Тидена), Ключевая, общей протяженностью 7,9 километров. В планах на 2026 год выполнить работы в семи районах города. Уже определены улицы: Соломенская, Пограничная, Сулажгорская, Хейкконена, Коммунальная, Ломоносова. Протяженность тротуаров, которые сделают в будущем году - не менее семи километров. Планы на ближайшие два года будут корректироваться с учётом мнения горожан.

- К новым дорогам и новым тротуарам поставили и новые остановки. А потом приходят вандалы... У вас не опускаются руки, когда ломают и разрисовывают остановочные комплексы?

- Это отдельная большая тема, некоторых горожан надо воспитывать, как маленьких детей... Но мы продолжаем работать. 23 новых остановочных комплекса установили в этом году. Была и критика: «Зачем вы ставите новые, ведь несколько лет назад установили антивандальные остановки?». Но мы делали эту работу точечно, там где реально нужно было заменить остановочный комплекс. Более того, 66 антивандальных остановок обшили пластиком, чтобы горожанам было теплее в ожидании транспорта. В связи с запуском новых маршрутов появились шесть абсолютно новых остановок - с заездными карманами и со всеми положенными разметками. Видим, что на окраинах города стоят старые бетонные остановки - сколько им лет, может 30, а может и больше. Так что эту работу - для комфорта петрозаводчан - в 2026 году будем продолжать.

- В Петрозаводске с какой-то невероятной скоростью сносятся старые дома. Мы помним, как начиналась программа комплексного развития территорий - с улицы Северной, сколько тогда у жильцов деревянных домов было страхов... Сейчас, такое впечатление, что КРТ идёт гладко. Значит ли это, что городские власти отработали все механизмы?

- Надо понимать, что КРТ реализуется только в Петрозаводске. Мы хорошо выглядим на федеральном уровне - всё потому, что быстро работаем. На самом деле, сложная программа, каждый раз надо решать индивидуальные вопросы с каждым жильцом, надо, чтобы сложилась экономика. Кто-то критикует: «Отдали лакомый кусочек земли под застройку бизнесменам». Но если посмотреть на действующие семь договоров по КРТ, то они реализуются в самых разных районах города. Город должен развиваться. Для Петрозаводска большой плюс в том, что застройщик сначала участвует в торгах, то есть платит деньги в бюджет, потом за свой счёт расселяет жильцов аварийных домов, потом за свой счёт их сносит, потом строит новые. Получается, что модель КРТ участвует в социальной программе расселения из аварийного жилья, а деньги из бюджета при этом не тратятся.

Но сносим мы дома не только в рамках КРТ. Расселённые аварийные дома - это ведь не только вопрос безопасности, это вопрос эстетического восприятия города. Мы поставили себе задачу максимально много снести авариек в 2025 году, и до конца года выйдем на цифру 50 зданий: 18 из них по программе КРТ, остальные или за счёт бюджета, или привлекаем бизнес. Подсчитали, что в 2026 году в Петрозаводске останется девять ветхих домов, и мы их снесём. Дальше будем думать, что делать с освобождающимися территориями. Где-то появится детская площадка, где-то небольшой спортивный комплекс.

Кстати, появление социальных объектов обсуждаем и с застройщиками в рамках КРТ. Видим, что спортивные и образовательные учреждения распределены по городу неравномерно. Поэтому договорилсь, что, например, на Кукковке в новом доме будет встроенный детский сад. На Октябрьском проспекте готовят проектно-сметную документацию по детскому саду. К нам пришёл московский застройщик - взял на себя обязательство построить 1000 квадратных метров и безвозмездно передать городу помещения в здании в районе улиц Ленинградской и Иссерсона. Возможно, там откроется школа искусств. У нас есть прекрасная художественная школа на Красноармейской - видим, как они развиваются, нужно больше помещений. Группа компаний «Век», которая строит на Древлянке, передаст в муниципальную собственность безвозмездно 400 квадратных метров - планируем, что там откроется художка. Есть запросы и от советов ветеранов - всегда нужны помещения для клубов, для реализации творческих способностей людей серебряного возраста.

- Вы достаточно активны в сцоциальных сетях: ведёте свой пятничный блог, отвечаете горожанам на сообщения лично. При этом есть идея создания Общественной палаты Петрозаводска. Зачем?

- Очень сложно услышать каждого горожанина. А у каждого есть своё мнение. И нам важно его услышать. Возникла идея создания Общественной палаты: нам нужны лидеры в абсолютно разных сферах, эксперты, общественники, бизнесмены, авторитетные люди, которые бы представляли определённые социальные группы. Мы, конечно, подсмотрели идею у республики, нам хочется, чтобы городская Общественная палата была очень активной. В 2026 году мы этот проект реализуем.

- Что вы пожелаете петрозаводчанам в канун Нового года?

- Всегда всем желаю веры в себя. Если чего-то очень сильно хотеть и верить в себя - обязательно получается. Даже если отступили на шаг назад, значит завтра надо сделать два шага вперёд. Мечтать и работать. Тогда сто процентов добьётесь результата.

Всем петрозаводчанам желаю семейного благополучия, живого общения и дружеского тепла!

Фото: пресс-служба Администрации г.Петрозаводска