23 декабря 2025, 17:11
Щенков из Петрозаводска передали на службу в Мордовию и в новый дом
Трехмесячный щенок по кличке Питер останется в Карелии
Фото: МВД по РК
В Центре кинологической службы республиканского МВД состоялись радостные встречи. Два щенка бельгийской овчарки малинуа обрели своих новых хозяев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Щенки родились в сентябре этого года. Их назвали Пайк и Питер.
Пайк отличается активностью, любознательностью и энергичностью. Он отправится в Саранск (Мордовия) к новому месту службы.
Питер остался в Петрозаводске. При рождении он получил травму, частично потерял слух и не может служить в кинологическом подразделении. Щенка передали на воспитание в семью. Новый владелец Питера имеет значительный опыт обращения с животными, в доме у него уже живут собака и кот.