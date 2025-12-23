Щенков из Петрозаводска передали на службу в Мордовию и в новый дом

В Центре кинологической службы республиканского МВД состоялись радостные встречи. Два щенка бельгийской овчарки малинуа обрели своих новых хозяев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Щенки родились в сентябре этого года. Их назвали Пайк и Питер.

Пайк отличается активностью, любознательностью и энергичностью. Он отправится в Саранск (Мордовия) к новому месту службы.

Питер остался в Петрозаводске. При рождении он получил травму, частично потерял слух и не может служить в кинологическом подразделении. Щенка передали на воспитание в семью. Новый владелец Питера имеет значительный опыт обращения с животными, в доме у него уже живут собака и кот.