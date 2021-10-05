Дети захватили власть в школе Петрозаводска и были вознаграждены

Коллектив 29-ой школы в канун Дня учителя ровно 20 лет назад получил особенный подарок. На Первом Всероссийском конкурсе воспитательных систем образовательных учреждений школа заняла третье место. Так что в школе Пятого октября был двойной праздник. Директору вручили специальный диплом о победе в конкурсе. Среди более чем пятисот работ воспитательная программа школы №29 города Петрозаводска была признана одной из лучших. Ее автором была Наталья Волкова, бывшая выпускница этой школы, которая в 2001 года работала здесь заместителем директора. По ее словам, успех программы заключается в сохранении и продолжении традиций. Одна из самых ярких – школьное самоуправление.

«У нас в школе есть «школьное правительство», - рассказывала Наталья Волкова. – Поэтому большой раздел нашей концепции посвящен развитию самоуправления в школе. Вот вчера до семи вечера мы со школьным правительством украшали школу, готовились к сегодняшнему празднику».

Ученикам нравился такой подход к делу. Даша Григорьева из десятого класса говорила: «Учителя слушают нашего мнения, мы решаем все вместе». Ее поддержал Александр Попов из восьмого класса: «В этом году у нас сделали лист и подписали у директора, что может делать школьное правительство. Может ходить на уроки, смотреть, как проходит. Может присутствовать на родительских собраниях. На любых других мероприятиях школы».

«Мы организуем выезды школьного правительства куда-нибудь на базы – для игры, для знакомства, - рассказал о деятельности десятиклассник Сергей Малевич. – Организуем турслет, развивающие игры для старшеклассников, для начальных классов».

В этот день в школе появился замечательный повод проверить, как работает система самоуправления, а вместе с тем и победившая в конкурсе воспитательная программа. Учащиеся выступили в роли учителей, готовились к урокам, следили за дисциплиной. А учителя выступили в роли учеников. По мнению детей, получилось неплохо. Учителя за школьными партами – это современно.

«Учителя вели себя неплохо. Но иногда… бывали ситуации, что приходилось делать замечания. Даже пугали, что вызовем директора», - улыбался Сергей Малевич.

На тот момент в мире было накоплено порядка двухсот тысяч тонн отработанного ядерного топлива. 130 тысяч из них требовали перевозки и хранения в специальных контейнерах. На литейном заводе предприятия

«Петрозаводскмаш» шла разработка уникального проекта по созданию такой емкости. Этим проектом заинтересовались и в Москве. Знакомиться с ним приезжал первый заместитель министра атомной энергетики России Валентин Иванов. Специалисты «Петрозаводскмаш» задались целью создать новейшую модель контейнера для радиоактивных отходов. Мощности завода позволяли сделать уникальную емкость из высокопрочного чугуна. «Такого типа контейнеры явно будут востребованы и для российской программы. Потому что у нас кроме топлива со станций есть еще топливо с подводных лодок. Есть топливо с реакторов. Это разные размеры, разный вес контейнеров», - подчеркнул Валентин Иванов.

Петрозаводский контейнер, в отличие от всех прочих, был пригоден и для перевозки облученного топлива, и для его хранения. Материал, из которого он изготовлен, обеспечивал практически вечный срок эксплуатации этого мини-хранилища. В России в производстве емкостей для ядерных отходов были на тот момент заняты несколько предприятий, а «Петрозаводскмаш» стал их серьезным конкурентом.

«Пока этим занимается «Ижора», но она делает металло-бетонные контейнеры. Семмаш – это для лодок. Но тоже двигается по линии металло-бетонных контейнеров. А что касается из чугуна – вы монополисты здесь, не может быть каких-то других предприятий», - сообщил первый замминистра атомной энергетики страны.

Был подписан протокол о взаимодействии нашего предприятия и Минатома по созданию базовой модели контейнера. Изготовлена она будет уже в первой половине 2002 года, обещали на заводе. После того, как пройдут испытания и окончательно определится стоимость контейнера, на завод поступит заказ на первую партию.

«Чего греха таить – это имидж! Ну и самое главное – это огромный объем работы в будущем, если в перспективу смотреть. Естественно, доходы в республику в виде налогов, процветание комбината, который за эти деньги сможет осваивать еще ряд других направлений», - заявил Лев Шустов, заместитель министра экономики Карелии. Чугунное детище нашего завода уникально. По всем параметрам оно должно было составить конкуренцию даже зарубежным аналогам. А значит, появится перспектива выхода на мировой рынок.

Таким было 5 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.