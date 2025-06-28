Петрозаводск ко Дню города получил долгожданный полезный подарок

Новый троллейбусный маршрут открылся накануне Дня города в Петрозаводске ровно 20 лет назад. Троллейбус №1 связал Перевалку и Древлянку с центром города и Ключевой. Так завершилось строительство первого этапа троллейбусного сообщения в том направлении. По новому маршруту прокатились в тот день не только простые пассажиры, но и вип-персоны.

Маршрут троллейбуса №1 стал гораздо длиннее (вообще-то «единица» давно ходила по городу). Он стал длиться 7 километров. Но делать кольцо «единица» стала не на площади Гагарина, как раньше, а наверху – в самом конце улицы Чапаева. «На маршруте будут работать 18 машин, конечные станции – Кемская и улица Чапаева. Интервал в час пик – 5-6 минут, не пиковая – 6-7», - сообщила начальник службы движения ТУ Наталья Зловидова.

Проект оказался весьма дорогостоящим. Строительство новой линии финансировалось из городского и республиканского бюджетов.

«Стоимость проекта, который мы сегодня реализовали, составляет 39,5 миллионов рублей. Из них 23 миллиона было профинансировано за счет бюджета Петрозаводска, более 15 миллионов – из бюджета Республики Карелия», - заявил Владимир Макаров, директор МУП Управления капитального строительства. По новой линии пошли и троллейбусы новые – целых 12 машин. Сначала обещали их обкатать, проверить на прочность, а уж потом заплатить за них деньги поставщику. Первый троллейбус, который прошел в тот день по улице Чапаева, доверили вести водителю с 20-летним стажем Владимиру Козлову. Новинкой он остался доволен: «Мягкий ход очень, рулевое хорошее».

Новый троллейбусный маршрут – это не только удобство для горожан, но и решение социальных проблем: в ТУ появились дополнительные рабочие места.

«У нас будет увеличен парк троллейбусов, то есть речь идет в первую очередь о водителях троллейбуса и о кондукторах. Дальше мы посмотрим, что нам делать с ремонтной базой»,

- сообщил Андрей Афанасьев, начальник ТУ.

Первый рейс этой «единицы» был бесплатным, и чиновники с удовольствием раздавали горожанам праздничные билеты. Одним из первых пассажиров первого троллейбуса стал мэр города Виктор Масляков: «Для горожан это новые возможности. И экономия семейного бюджета». В администрации города обещали, что в 2006 году маршрут троллейбуса №1 станет еще длиннее. В планах мэрии и правительства – дотянуть линию до Древлянки.

...

А вечером гости приняли участие в спуске на воду очередного судна проекта «Карелия». Корабль был назван «Белорус», и он стал третьим по счету в серии судов класса река-море водоизмещением более пяти тысяч тонн (первыми были «Россиянин» и «Украинец»). По этому поводу на судоверфи Онежского судостроительного завода состоялось большое торжество.

Такого грандиозного театрализованного представления на нашей судоверфи еще не было. Главными гостями стали участники Транспортного саммита стран СНГ. «Очень приятно, что сегодня на церемонии присутствует мой коллега из Белоруссии, и то, что этот корабль назван в честь нашей братской страны», - сказал министр транспорта РФ Игорь Левитин.

Министр транспорта и коммуникаций РБ Михаил Боровой был почетным гостем на этом торжестве. И хоть его страна пока была сухопутной, правительством была принята программа развития речного и морского транспорта. Республика Беларусь активно торговала, так что это событие было символичным. «Уже в этом году мы перевезли около 600 тысяч тонн грузов морским путем», - отметил Боровой. Судно «Белорус» стало третьим в большом проекте «Карелия», а всего планировалось построить десять подобных судов. В 2004 году был построен «Россиянин», чуть позже «Украинец». Эти суда были построены по самым современным технологиям. Крестной мамой «Белоруса» стала Наталья Вавилова, директор музея ИЗО. Ее отец родом был из Белоруссии, все свое детство она проводила там: «Очень теплое, родное чувство. Чувство ощущения родной земли».

Обычай разбивать бутылку шампанского о борт на этот раз прошел необычно. Бутылка разбилась с четвертого раза. Бывалые судостроители об этом сказали так: крепкий корабль попался.

Таким было 28 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.